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Дизайнеры рассказали, из какого материала лучше всего сделать дорожки на даче

Редакторы myDecor сделали подборку материалов, из которых лучше всего получится сделать дорожки.

Из какого материала лучше всего сделать дорожки на даче
© runews24.ru

Один из вариантов – это гравий. Такое покрытие недорогое и практичное, оно хорошо сочетается с другими материалами и позволяет лишней влаге испаряться с поверхности земли.

Можно сделать дорожки из клинкерного кирпича. Так, у немецкой компании Hagemeister есть оттенки клинкера в модной серой гамме, а старинный кирпич продаёт компания Regus Design Group.

В саду дорожки можно обустроить из досок. Большой выбор такого материала из экзотических сортов дерева есть у компании Ebony and Co.

Также хорошо будут смотреться дорожки из каменных и бетонных плит. Их можно сделать как в современном стиле, так и в традиционном. Зависит от того, как их расположить.

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