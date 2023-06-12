Дизайнеры рассказали, из какого материала лучше всего сделать дорожки на даче
Редакторы myDecor сделали подборку материалов, из которых лучше всего получится сделать дорожки.
Один из вариантов – это гравий. Такое покрытие недорогое и практичное, оно хорошо сочетается с другими материалами и позволяет лишней влаге испаряться с поверхности земли.
Можно сделать дорожки из клинкерного кирпича. Так, у немецкой компании Hagemeister есть оттенки клинкера в модной серой гамме, а старинный кирпич продаёт компания Regus Design Group.
В саду дорожки можно обустроить из досок. Большой выбор такого материала из экзотических сортов дерева есть у компании Ebony and Co.
Также хорошо будут смотреться дорожки из каменных и бетонных плит. Их можно сделать как в современном стиле, так и в традиционном. Зависит от того, как их расположить.