Из какого материала лучше всего сделать дорожки на даче

Редакторы myDecor сделали подборку материалов, из которых лучше всего получится сделать дорожки.

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Один из вариантов – это гравий. Такое покрытие недорогое и практичное, оно хорошо сочетается с другими материалами и позволяет лишней влаге испаряться с поверхности земли.

Можно сделать дорожки из клинкерного кирпича. Так, у немецкой компании Hagemeister есть оттенки клинкера в модной серой гамме, а старинный кирпич продаёт компания Regus Design Group.

В саду дорожки можно обустроить из досок. Большой выбор такого материала из экзотических сортов дерева есть у компании Ebony and Co.