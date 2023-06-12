Как подарить вторую жизнь ненужным вещам

В любом хозяйстве есть вещи, которые годами лежат и не используются. Возможно, это спонтанная покупка под впечатлением от рекламы. Или подарок родственника, который не передаришь. Или просто старинная памятная вещь, и выкинуть такое рука не поднимается. Я пробую изменить назначение и адаптировать ненужное в полезное для быта.

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Резиновая (силиконовая) губка для посуды.

Пробовала её в деле. Не понравилось отмывать ни тарелки, ни что-то другое… Ну не зашла она мне в этом качестве.

Зато хорошо на такую мочалку класть мокрое мыло.

Резина не скользит по столешнице или раковине. Мыло не «убегает» с неё, как с пластмассовой подставки. А благодаря силиконовым ворсинкам оно словно парит над поверхностью и точно долго не размокнет.

Фруктовница. Красивая трёхэтажная подставка.

Была один раз в Новый Год поставлена на стол. Потом пылилась на шкафу без дела, мешала. Постепенно стала заполняться всякой несъедобной мелочью, типа оторванной пуговицы, подобранной заколки, карандаша. Это показалось удобным. В коридоре коробочку пластиковую убрала, куда все кидали на ходу: монеты, резинки для волос, таблетку, оторванный брелок…

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И потом всё вперемешку лежало. Было сложно найти нужное, так как не видно, что там внизу. Выставила фруктовницу ближе к выходу, и мелочёвка теперь рассортирована и на виду.

Старая напольная ваза (похоже, не совсем ваза, но в моей памяти когда-то давно в ней камыши сухие стояли).

Большая и ненужная. Валялась, пылилась в подвале. Ни в одном углу наших комнат ей места не нашлось. Да и в интерьер не вписывалось уже такое.

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Зато как подставка под длинные зонты-трости это просто идеальное решение. На вешалке среди одежды такие модные зонтики мешали. И когда мокрые в углу стояли, постоянно падали. У входной двери прямо к месту эта массивная, тяжёлая ваза. Зонты больше не падают и не мешают в шкафу. Удобно и стильно.