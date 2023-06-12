Как приучить котенка к лотку: пошаговая инструкция

Инстинктивное поведение кошек проистекает из необходимости скрывать запах своих фекалий в естественной среде обитания с основной целью - отпугнуть добычу, которая может оказаться поблизости и которая может убежать, почувствовав присутствие хищника. Однако в домашних условиях это становится неактуальным, и владельцу важно приучить кошку пользоваться туалетным лотком.

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Первое, что вам нужно знать, это то, что правильное использование лотка больше связано с процессом взросления кошек, чем с их воспитанием. В течение первых нескольких недель жизни котята находятся в процессе полного физического и когнитивного развития и еще не способны сознательно контролировать свое мочеиспускание и дефекацию. В этот период кошка-мать отвечает за стимулирование своим языком путей выведения своих детенышей, а также за обучение их наиболее фундаментальным правилам социального поведения и общения кошек. По этой и многим другим причинам очень важно дождаться завершения периода отлучения котят от груди, прежде чем разлучать их с матерью и братьями и сестрами.

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Хотя кошки обладают врожденной способностью учиться пользоваться лотком, есть определенные моменты, которые могут привести к тому, что они откажутся или не примут туалетный лоток как наиболее подходящее место для опорожнения кишечника. Итак, если вы не хотите, чтобы ваш котенок мочился и / или испражнялся в неподходящих местах, например, на вашей кровати или кресле, первым делом необходимо правильно подготовить его туалетную зону. В связи с этим вы должны обратить внимание на следующие основные правила:

Выбор туалетного лотка. Прошли те времена, когда существовали только классические пластиковые туалетные лотки. Сегодня вы можете выбрать более прочную, простую в уходе и более удобную для вашей кошки конструкцию. На рынке вы найдете множество моделей, но убедитесь, что вы выбрали достаточно широкую, чтобы ваша кошка могла поворачиваться в ней, и достаточно глубокую, чтобы наполнитель не вываливался наружу.

Тип наполнителя. Этот момент также очень важен, от этого зависит, сколько придется уделять времени гигиене туалетного лотка. Например, комковатый песок дает больше, чем традиционный абсорбирующий минеральный песок, а также облегчает очистку фекалий. Кроме того, вы должны иметь в виду, что не все кошки адаптируются к определенным типам подстилки, мы говорим о тех, гранулы которых больше и сделаны из синтетического геля.

Расположение туалетного лотка. Важно помнить, что мочеиспускание и дефекация представляют собой момент большой уязвимости для кошек, поскольку они не способны реагировать так быстро и ловко, в то время как их тело сосредоточено на удовлетворении этих физиологических потребностей. Поэтому, решая, где разместить песочницу, убедитесь, что вы выбрали тихое место, где не будет много шума и лишних раздражителей, и где ваша кошка сможет иметь легкий доступ и уединение. Как только вы выберете наиболее подходящее место для песочницы и увидите, что ваша кошка приняла его, это место должно быть определенным.

Держите лоток подальше от еды. Еще один ключевой момент. Туалетный лоток должен быть отделен от зон кормления и отдыха вашего котенка. Кошки очень чистоплотны по своей природе и соблюдают тщательный гигиенический ритуал и уход, поэтому они с готовностью откажутся от использования лотка, если она находится в непосредственной близости от их еды и/или кровати.

С другой стороны, имейте в виду, что, если в доме уже живет кошка, у вас должен быть лоток для каждой плюс еще одна дополнительная.

Как научить котенка пользоваться лотком

Убедитесь, что котенок может получить доступ к лотку. Если ваш котенок еще очень маленький, ему может быть трудно залезть в туалетный лоток. Это важно учитывать при выборе лотка, но вы также можете помочь котенку, поместив ее в лоток в то время, когда ему, вероятно, понадобится помочиться и испражниться, то есть после того, как она проснется и после кормления.

Дайте котенку понять, что это подходящее место для опорожнения кишечника. После того, как вы установили лоток, покажите котенку, что это безопасное место, например, медленно размешивая чистый наполнитель руками. Если вы видите, что котенок готовится помочиться или испражниться в другом месте, вы можете осторожно взять его на руки и немедленно отнести в лоток, чтобы помочь ему понять, что это подходящее место для дефекации. Но, если котенок уже начал мочиться или испражняться, не останавливайте его!

Сначала не будьте так строги с чисткой песочницы. Хотя гигиена является ключом к тому, чтобы кошка не отказывалась от туалетного лотка, когда мы говорим о котенке, который все еще привыкает к песочнице, распознавание его собственного запаха облегчит освоение туалетной зоны.

Это укрепляет хорошее поведение. На этом первом этапе также важно давать котенку вознаграждение за каждый раз, когда он правильно использует песочницу. Положительное подкрепление поможет кошке усвоить это поведение как часть своей повседневной жизни и сохранит у нее мотивацию продолжать изучать другие желательные формы поведения.

Пересмотрите расположение песочницы. Если вы чувствуете, что ваш котенок всегда приходит в одно и то же место, когда ему нужно испражняться, и если это место соответствует основным требованиям для размещения его туалетной зоны, очень простым решением может быть перенос его туалетного лотка и определение его окончательного местоположения. Точно так же вы можете разместить несколько песочниц, если определите более одной зоны.