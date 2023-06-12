$82.64+0.5589.01+0.97

Эксперты перечислили способы обезопасить квартиру во время поездки на дачу

Эксперты из компании по защите недвижимости объяснили, как обезопасить свою квартиру перед отъездом на дачу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Выяснилось, как обезопасить квартиру во время поездки на дачу
© Unsplash

В первую очередь дачников предупредили о том, что все окна должны быть закрыты. Перед отъездом это нужно проверить еще раз. Они посоветовали закрывать абсолютно все и не оставлять даже форточки для проветривания.

Так как большая часть краж происходит из-за вскрытия замка, россиянам посоветовали выбирать именно надежный замок. При этом можно сэкономить на двери.

В Роспотребнадзоре назвали опасную болезнь дачников

Можно установить видеокамеры и сигнализацию на квартиру, но для этого не обязательно обращаться за помощью в профессиональные компании. Как отметили эксперты, даже если около квартиры будет установлен муляж камеры видеонаблюдения, это отпугнет воров и злоумышленников.

Также не стоит сообщать о своем отъезде в социальных сетях, ведь за вами могут следить мошенники. Если есть такая возможность, то попросите друзей пожить в вашей квартире на время отъезда.

Ранее сообщалось, что эксперт дала советы по подготовке перед поездкой на дачу.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители