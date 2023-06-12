Выяснилось, как обезопасить квартиру во время поездки на дачу

Эксперты из компании по защите недвижимости объяснили, как обезопасить свою квартиру перед отъездом на дачу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков "НДВ Супермаркет Недвижимости".

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В первую очередь дачников предупредили о том, что все окна должны быть закрыты. Перед отъездом это нужно проверить еще раз. Они посоветовали закрывать абсолютно все и не оставлять даже форточки для проветривания.

Так как большая часть краж происходит из-за вскрытия замка, россиянам посоветовали выбирать именно надежный замок. При этом можно сэкономить на двери.

Можно установить видеокамеры и сигнализацию на квартиру, но для этого не обязательно обращаться за помощью в профессиональные компании. Как отметили эксперты, даже если около квартиры будет установлен муляж камеры видеонаблюдения, это отпугнет воров и злоумышленников.

Также не стоит сообщать о своем отъезде в социальных сетях, ведь за вами могут следить мошенники. Если есть такая возможность, то попросите друзей пожить в вашей квартире на время отъезда.