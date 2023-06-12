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Эти четыре бытовых предмета смертельно опасны

Оказывается, опасными для здоровья могут быть даже обычные предметы быта. И большинство из нас не подозревает об этом.

Эти четыре бытовых предмета смертельно опасны
© Ferra.ru

Вот какие бытовые вещи могут навредить вашему здоровью.

Мыло

Дело в том, что в его состав входят фталаты, которые призваны усиливать запах. Учёные из США утверждают, что эти вещества могут привести к преждевременной смерти, так как они вызывают развитие болезней сердца. Известно также, что данные химические вещества могут вызвать бесплодие, рак молочной и щитовидной железы, ожирение, преждевременные роды, диабет беременных, астму у детей, нарушение нервной системы. Кроме того, фталаты ухудшают качество спермы у мужчин. На этикетках обозначаться эти вещества могут как DEP и DEHP.

Джинсы

Согласно результатам исследований, женщины, которые носят джинсы, чаще сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей. Также эта одежда может способствовать появлению кислотного рефлюкса, который вызван сжатием живота. Любители джинсов чаще остальных страдают повреждением кожного нерва боковой части бедра в области паха, испытывают боль в интимных местах (женщины), сталкиваются со снижением количества сперматозоидов и перекрутом яичек.

Детская одежда

Многие детские вещи содержат фталаты, влияющие на развитие мозга ребёнка. Это увеличивает риск возникновения у него нарушений поведения, внимания, обучения. Особую опасность представляет новая одежда для детей дошкольного возраста.

Кондиционер

При его использовании человек становится более восприимчивым к болезням, сталкивается с головными болями, апатией. Объясняется это тем, что кондиционер сушит слизистые в ушах, носу, горле. Включайте кондиционер только тогда, когда действительно в помещении душно и жарко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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