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Раскрыты способы избавиться от стойких пятен на постельном белье

Дизайнер мебельного бренда Crafted Beds Брайан Диллон раскрыл эффективные способы избавиться от стойких пятен на постельном белье. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыты способы избавиться от стойких пятен на постельном белье
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт заявил о важности предварительной обработки изделий перед их загрузкой в стиральную машину. В связи с этим он посоветовал распределить по поверхности пятновыводитель и оставить его на ткани на несколько минут. При этом мужчина порекомендовал использовать в стирке кислородный отбеливатель, поскольку он деликатно действует на ткани.

«Следуйте инструкциям на упаковке отбеливателя и добавьте его в стиральную машину вместе с моющим средством. Это поможет отбелить простыни, не причинив им никакого вреда», — объяснил он.

Кроме того, простыни необходимо стирать в горячей воде, чтобы избавиться от неприятных запахов, поскольку высокие температуры легко расщепляют жиры и пот, уточнил собеседник издания. Что касается сушки, то данные вещи можно оставить на солнце, развесив на бельевой веревке.

В заключение Диллон призвал присмотреться к наматрасникам, которые предотвращают появление пятен на матрасе. «Это не только продлит срок службы вашего матраса, но и поможет сохранить его первозданный вид», — отметил он.

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