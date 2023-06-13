Как спасти одежду при помощи соды: 4 лайхфака

Пищевая сода – незаменимая вещь не только в кулинарии, но и в быту. О том, что с помощью соды можно очистить разные поверхности, знают многие.

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Однако отнюдь не всем известно, что сода также может выручить в уходе за вещами.

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Подробнее о лайфхаках с содой, которые помогут вам ухаживать за одеждой – в материале "Рамблера".

Удалить неприятный запах

Со временем бактерии с кожи начинают скапливаться на одежде и постельном белье. Это приводит к тому, что вещи приобретают неприятный запах. Недорогие стиральные порошки не всегда помогают избавиться от этого запаха, но на помощь может прийти сода.

Добавьте при стирки полстакана соды в барабан стиральной машинки до того, как сложите в него вещи.

Если вы хотите избавиться от едких запахов вроде запаха пота или табака, замочите одежду в воде с содой перед стиркой. На таз теплой воды понадобится стакан соды – оставьте вещи в емкости на ночь, а с утра приступайте к стирке.

Усилить эффект отбеливателя

Данный лайфхак подойдет для стирки с хлорным отбеливателем. Добавьте соду с отбеливателем в равных пропорциях перед стиркой. Соду положите в барабан, а отбеливатель в специальный отсек или в резервуар для порошка.

Этот хитрый прием позволит вам сэкономить отбеливатель, а эффект при этом будет не хуже.

Вернуть вещам цвет

Соду не зря считают удивительным средством. Только представьте – она способна отбелить светлые вещи, а цветные сделать еще ярче. Чтобы добиться второго эффекта, насыпьте полстакана соды в барабан и постирайте одежду с обычным порошком.

Сода особенно выручит, если вам нужно вернуть яркость вещам из хлопчатобумажных тканей. Магазинные средства могут повредить эти ткани, но не сода.

Вывести пятна

Прежде чем раскошеливаться на дорогостоящий пятновыводитель, попробуйте вывести пятна при помощи копеечной соды. Средство будет особенно эффективно в борьбе с жирными пятнами от еды.