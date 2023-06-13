Как избавить от запаха лекарств дом, вещи, шкатулки и что угодно

Наверно, многие сталкивались с тем, что запах некоторых лекарственных средств просто неубиваемый. Он сохраняется на вещах после посещения больницы, он сохраняется в квартире, если имеется больной, в шкафчиках, коробках и даже стеклянных ёмкостях.

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Я столкнулась с тем, что никакими проверенными и непроверенными способами не могла избавиться от запаха ксероформа в одном из стеклянных флаконов, о которых я писала в работе

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И в деревянной коробке-шкатулке, в которую я по глупости засунула при переезде флаконы с зелёнкой, йодом и чем-то там ещё.., а потом забыла, и они там так и стояли больше года. Дерево впитало в себя такую дикую смесь из аптечных запахов, что впору было эту шкатулку выбросить.

Начну сразу с того средства, которое помогает в тяжелейших случаях, особенно для избавления запаха в емкостях с крышками. Это активированный уголь.

Больше всего я намучилась именно с флаконом от ксероформа. Кто сталкивался с этим запахом, тот меня поймёт. Не помогали ни сода, ни уксус, ни сода с уксусом, ни сода с лимонной кислотой, ни лимон в чистом виде, ни «Доместос», ни лаванда, ни «клин клином», когда сыпешь что-то более вонючее. Ничего! А флакон было жалко. И если деревянную шкатулку можно было и дальше использовать для лекарств, то флакон после ксероформа мне был нужен именно для специй.

Сестра посоветовала засунуть туда упаковку активированного угля. Не целую, разумеется, а с вытащенными таблетками. И так и оставить на недельку-другую. Сделала. Оставила и забыла. Не неделька прошла, а пару месяцев… Открыла флакон, понюхала… Воняет. Психанула, выбросила таблетки, сполоснула флакон… На автомате опять нюхнула… Не воняет!!! То есть таблетки активированного угля полностью втянули в себя все запахи. Флаконом из-под ксероформа с удовольствием пользуюсь до сих пор.

А от запаха в деревянной шкатулке я избавилась с помощью эфирного масла лаванды. Но..., как говорится, »хрен редьки не слаще». Воняло лекарствами, стало вонять лавандой. Хоть и приятнее, конечно, но меня это тоже не устроило, поэтому я повторила свой опыт с активированным углем и полностью очистила от запаха деревянную поверхность.

К написанному хочу ещё сказать про замечательный освежитель воздуха, избавляющий от запаха больницы, это смесь лавандового отвара, водки и эфирного масла лаванды. Про этот рецепт прочитала в интернете, пробовала его заливать в ёмкости, но не помогло, а вот побрызгать в доме с пульверизатора или протереть внутреннюю поверхность ящика, где хранятся лекарства, помогает замечательно.

Рецепт прост:

5-6 ложек сухой измельченной лаванды залить стаканом воды и закипятить. Дать настояться. Отцедить. Добавить стакан холодной воды, 100 граммов водки и 10 капель эфирного масла лаванды. Смесь залить в пульверизатор и побрызгать по всему дому.

Не только освежит воздух, но это еще и замечательное антибактериальное и противовирусное средство.