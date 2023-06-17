Зачем держать туалетную бумагу в холодильнике

Туалетная бумага – незаменимый предмет в быту, который можно найти практически в любом доме. Но мало кто знает о свойствах туалетной бумаги, которые позволяют использовать ее не только по назначению.

© Unsplash

В частности, некоторые хозяйки регулярно кладут рулон туалетной бумаги в холодильник. Подробнее о том, зачем они это делают – в материале "Рамблера".

Видео дня

Неприятный запах в холодильнике – проблема, с которой сталкиваются даже адепты чистоты. Причем запах может возникнуть не только в переполненном холодильнике, но и в полупустом.

Зачастую, чтобы избавиться от неприятных запахов, приходится приобретать специальные устройства-поглотители. Другой вариант – воспользоваться народными лайфхаками. Например, разложить по всему холодильнику дольки лимона.

Но есть и еще один способ, о котором знают немногие. Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, можно положить на одну из его полок рулон обычной туалетной бумаги. Причем бумага может быть самая бюджетная и обыкновенная –без ароматизаторов.

Дело в том, что туалетная бумага отлично поглощает неприятные запахи. Но и это еще не все: бумага позволяет улучшить микроклимат в холодильнике. Дело в том, что целлюлоза впитывает лишнюю влагу из воздуха. Благодаря этому конденсат на задней стенке холодильника скапливается в меньшем количестве, а это позволяет продлить срок хранения продуктов.

Этот лайфхак особенно полезен для хранения овощей и фруктов. Когда влага попадает на них, эти продукты начинают стремительно портиться. Если влаги в холодильнике будет меньше, вы сможете закупаться фруктами и овощами впрок, не беспокоясь об их сроке годности.

Один рулон туалетной бумаги впитывает 450-500 мл влаги – это довольно много, учитывая объем конденсата в холодильнике. Один рулон может впитывать влагу и неприятные запахи в холодильнике на протяжении нескольких месяцев, а то и дольше.