Раскрыт простой способ погладить постельное белье без утюга

По словам женщины, справиться с подобной проблемой поможет разведенный в воде кондиционер для белья. Указанный состав необходимо налить в емкость с распылителем и побрызгать им мятую ткань. Впоследствии материал понадобится расправить руками, что инфлюэнсерша продемонстрировала на размещенных кадрах. Автор ролика показала, что после проделанной работы складки на постельных принадлежностях исчезли. При этом она добавила, что данному методу ее научила бабушка.