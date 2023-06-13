Дачникам рассказали о необычном способе применения газет

«Вы просто кладете газету на нужную область, убедившись, что все края перекрываются и не оставляют зазоров. Затем полейте газету водой, чтобы зафиксировать ее на своем месте», — посоветовал Митчелл. Затем он порекомендовал добавить сверху слой мульчи, а после этого тщательно полить этот участок.