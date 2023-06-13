Почему стрелкуется лук и что делать

Лук относится к двулетними культурам, которые в первый год растут, а на второй зацветают. Поэтому у залежавшегося севка, продаваемого под видом «первой свежести», стрелкование обычное дело. Особенно любит стрелковаться мелкий и старый севок.

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Также лук может выбросить стрелку в ответ на стрессы: слишком жарко или холодно, мало или много воды. Например, вы посадили лук в теплую погоду, которая выдалась в начале весны, а затем пришло похолодание. Лук впал в кратковременную спячку, полагая, что пришла зима. А как только тепло вернулось, растение решило, что благополучно перенесло мини-зиму и пора вступать во второй вегетационный период – производить семена.

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В таком сценарии потребуется рукотворное регулирование микроклимата. С приближением заморозков лук хорошенько укрывают, а с приближением жары начинают обильно поливать и мульчировать, чтобы снизить температуру почвы.

Что делать с цветущим луком

Есть два варианта, один – кулинарный, второй – растениеводческий.

Притормозить и съесть

Иногда даже самых активных танцев с укрывным материалом и лейкой с мульчей недостаточно, чтобы предотвратить стрелкование лука. Если вы видите, что ваши луковичные растения распускают свои цветоносы слишком рано в этом сезоне, быстрые действия помогут спасти ваш урожай до того, как испортится его вкус.

Срежьте цветочные головки для остановки процесса роста, который приводит к расщеплению луковицы. Затем поставьте стрелкующиеся растения в первую очередь на кухню и не ждите, пока опадут листья для уборки. Чем больше луковицы после цветоноса сидят в земле, тем хуже будет качество, к хранению такие луковицы вообще непригодны.

Заняться семеноводством

Вероятно, вы посадили сорт лука, который вам нравится. Так что оставьте цвести пару-тройку растений для сбора семян на следующую посадку. Даже от гибридов велик шанс получить хорошие растения, так как семеноводческие компании используют для скрещивания обычно приличных родителей.

Бонусом цветущего лука является привлечение в огород журчалок – безжалостных охотниц на тлю. Одна личинка журчалки может съесть до двухсот (!) тлей!

Круглые цветочные головки лука состоят из множества крошечных цветков. Каждый из этих цветов может дать несколько семян. Когда цветочные головки лука станут коричневыми, следите за развитием крошечных черных семян внутри отдельных цветов. Семена развиваются с разной скоростью, цель в том, чтобы собрать головки, когда большинство цветов развили семена, но еще не сбросили их на землю.

Как только цветочные головки будут готовы, аккуратно обрежьте цветок примерно на 15 см ниже стебля. Переверните головку вверх дном над большой миской, встряхните – и зрелые семена упадут.