Что делать, если побледнел болгарский перец

Хоть сладкий перец и называют болгарским, родом он из Мексики. И «привычки» у этого тропического растения соответствующие. Тем не менее сибирские дачники уже не один десяток лет выращивают эту культуру как в теплицах, так и в открытом грунте.

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Благо сегодня создано огромное количество различных адаптированных к нашему климату сортов и гибридов — просто глаза разбегаются.

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Что делать, если растение «побледнело»

Как рассказывает консультант новосибирского городского центра садоводства «Дачная академия» Альбертина Зотова, перец — тепло- и влаголюбивая культура, отзывчивая на высокие дозы органических и минеральных удобрений. Поэтому садовод-опытник советует поливать его часто, по крайней мере через два-три дня, а если очень жарко, то через день или каждый день.

— За сезон я подкармливаю растения три-четыре раза коровяком, который настаиваю три-семь дней. Потом этот настой развожу водой в соотношении 1:10, — делится опытом Альбертина Зотова. — Когда перец начинает цвести, обязательно подкармливаю золой. Золу чаще всего вношу в растворенном виде. Для этого заливаю ее кипятком или очень горячей водой в соотношении 1:2, настаиваю день-два, вливаю этот раствор в бочку с водой из расчета стакан на лейку воды. Подкормки делаю через семь-десять-пятнадцать дней. Их частота зависит от внешнего вида растения. Бледноватые листья — нужен азот, в нашем случае это коровяк. Начинается плодообразование — нужен калий, фосфор и так далее.

Растения желательно поливать только отстоянной водой из бочки. Поливать пасленовые культуры — а болгарский перец относится именно к ним — из шланга, тем более холодной водой, нельзя.

При появлении первых завязей перчики очень желательно подкормить зелеными удобрениями. Для их приготовления нужно замочить в бочке крапиву, лопух, ромашку, мокрицу, другие сорняки, кроме чистотела и болиголова, закрыть бочку пленкой и крышкой и оставить все это на пять-семь дней. Затем получившийся настой необходимо процедить, развести водой в соотношении 1:10 и полить перцы. В таком зеленом удобрении содержится много микроэлементов, что позволяет получать высокий, экологически чистый урожай.

Волшебная сила мульчи

— Чтобы почва на грядке была влажной и рыхлой, я ее мульчирую скошенной газонной травой или выполотыми сорняками слоем пять-семь сантиметров, — советует консультант «Дачной академии». — При мульчировании отпадает необходимость в рыхлении и прополке. Плюс ко всему под мульчей скапливаются дождевые черви, и вскоре она становится отличной органикой. Мульчу при необходимости добавляю. Это стараюсь делать осторожно, так как стебель у перца травянистый, одревеснение происходит только внизу и при не­осторожном уходе можно сломать побеги. За весь период вегетации у перца может быть очень много цветков, но не все они опыляются. Обычно цветки раскрываются в первой половине дня, а при пасмурной погоде — во второй, и при наличии пчел часто происходит переопыление. Именно по­этому даже на одном растении бывают плоды совершенно разной формы. Из-за переопыления сладкий и горький перец нельзя сажать рядом. Плоды перца, которые я выращивала на своем участке, были весом от 50 до 500 г. Чем тоньше стенки у плода, тем перец урожайнее. Тонкостенные перцы обычно более ранние. Самый ранний перец, который я выращиваю, это Буратино — очень урожайный сорт, с длинными красивыми плодами. Стенка у него средней толщины, плоды вкусные, хранятся очень долго.

Надо ли подвязывать?

Альбертина Зотова предостерегает: побеги у перца очень хрупкие, поэтому под растения желательно ставить колышки и подвязывать к ним стебли, каждый отдельно, а нижние бесплодные и боковые побеги удалять.

Это способствует лучшему проветриванию и освещению нижнего яруса. Можно также удалять листья ниже разветвления после смыкания кроны. Перец — культура светолюбивая: чем выше освещенность, тем больше урожай, так как при затенении цветки не опыляются и опадают. Плохо влияют на перец большие перепады температур днем и ночью. Поэтому перец, выращиваемый в открытом грунте, на ночь укрывают пленочным тоннелем или укрывным материалом.

Как в рассадный, так и в период вегетации перец не переносит даже кратковременного пересыхания почвы. Он отзывчив на высокие дозы азотных и других минеральных удобрений, что обеспечивает высокую урожайность и устойчивость растений к увяданию. Фосфорные и калийные удобрения на урожайность перца влияют меньше, но их внесение положительно сказывается на качестве плодов. Для перцев хорошим минеральным удобрением является зола, а органическим — зеленые удоб­рения.