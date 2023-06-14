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5 лайфхаков с кубиками льда, которые выручат на кухне и не только

Вопреки распространенному мнению, кубики льда в морозилке могут пригодиться не только для охлаждения напитков.

5 лайфхаков с кубиками льда, которые выручат на кухне и не только
© Unsplash

На самом деле лед способен выручить в совершенно неожиданных ситуациях, поэтому не забывайте пополнять запасы. Вполне возможно, что он пригодится вам уже сегодня.

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Подробнее о лайфхаках со льдом, которые наверняка выручат вас однажды – в материале "Рамблера".

Вытащить занозу

Иногда занозу можно вытащить за пару секунд, но порой этот процесс растягивается на целый час. Нередко извлечение занозы приносит много боли. Ситуация в разы осложняется, если занозу нужно вытащить ребенку. Чтобы унять боль, приложите к пораженному участку кубик льда. Лед подействует как антисептик, и извлечь занозу будет гораздо легче.

Снабдить подвесные растения влагой

Растения в подвесных кашпо способны украсить балкон или террасу, но поливать их подчас бывает довольно сложно. Мало кому понравится ежедневно вставать на стремянку только для того, чтобы полить растения. Но выход есть: положите несколько кубиков льда в кашпо подальше от стеблей. Лед постепенно растает и увлажнит растения.

Погладить одежду

Порой после стирки вещи оказываются настолько мятыми, что на их глажение уходит слишком много времени и сил. Чтобы облегчить процесс, оберните несколько кубиков льда в мягкую салфетку и протрите складки. После этого попробуйте погладить одежду – вы удивитесь, как быстро вещи приобретут желаемую форму.

Разогреть макароны или рис

Вчерашние макароны часто подсыхают во время разогрева в микроволновке. Если вы хотите, чтобы блюдо стало таким же, каким бывает только с пылу, с жару, положите сверху на него кубик льда и отправьте в микроволновку. Лед отдаст влагу блюду, и оно точно не будет пересушенным.

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Избавиться от следов мебельных ножек

Если вы решили сделать перестановку в квартире, то, убрав тяжелую мебель с ковра, наверняка заметите на нем вмятины. Очень часто такие вмятины портят внешний вид ковра и облик квартиры в целом. Чтобы вмиг избавиться от следов мебельных ножек, положите во вмятины по кубику льда, дайте льду растаять, а затем пройдитесь жесткой щеточкой. Вуаля!

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