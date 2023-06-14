6 мест в доме, где может прятаться плесень

Всем известно, что плесень в квартире нередко возникает в местах, где скапливается больше всего влаги: в ванной, на плитке, на полу или на потолке.

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Однако порой плесень возникает в самых неожиданных местах, на которые чаще всего мы даже не обращаем внимания. Чтобы предупредить распространение вредоносных бактерий, важно время от времени уделять внимание этим местам: проверять их и дезинфицировать.

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Подробнее о том, где может прятаться плесень – в материале "Рамблера".

Резинка уплотнителя в холодильнике

Когда вы открываете холодильник, в его дверцу нередко попадают капли жидкости или остатки еды. Чаще всего это происходит в нижнем отсеке. Не забывайте обращать внимание на эту часть холодильника и протирать ее чистой салфеткой при необходимости.

Электрическая зубная щетка

В электрических зубных щетках плесень, как правило, скапливается в разъеме между устройством и насадкой. Не забывайте время от времени проверять это место и менять насадку. Кроме того, не храните влажные щетки в шкафчиках. Лучше оставить их в месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Бачок унитаза

Некоторые люди годами не заглядывают в бачок унитаза, и очень зря. Здесь также может появиться плесень. Чтобы избежать этого, периодически проверяйте бачок и тщательно мойте унитаз.

Стиральная машина

Вытащив чистое белье из стиральной машинки, оставьте дверцу барабана приоткрытой хотя бы на час. Если этого не делать, в стиральной машинке начнет разрастаться плесень – как правило, она локализуется на резиновой прокладке дверцы. К слову, именно из-за плесени нередко в машинке возникает неприятный запах.

Оставляйте дверцу приоткрытой, протирайте резиновую прокладку дверцы и стирайте конденсат.

Детские игрушки

Как правило те, у которых есть отверстия и которые соприкасаются с влагой – например, если малыш берет игрушку в рот или купается с ней. Высушивайте такие игрушки и регулярно дезинфицируйте их во избежание возникновения плесени.

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