Как развязать туго завязанный пакет

Бывает, завяжешь пакет с фруктами или овощами, да так туго, что приходится отрезать узел или разрывать пакет.

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Не спешите, попробуйте развязать его нижеуказанным способом. Это просто.

Придерживая одной рукой узел с нижней стороны, второй рукой скручивайте верхний край пакета в жгутик. Чем туже и плотнее жгут, тем лучше.

Толкайте скрученный тугой жгутик вниз к узлу. После нескольких толкательных движений узел должен ослабнуть.

И развязать его станет легко.