Как развязать туго завязанный пакет
Бывает, завяжешь пакет с фруктами или овощами, да так туго, что приходится отрезать узел или разрывать пакет.
Не спешите, попробуйте развязать его нижеуказанным способом. Это просто.
Придерживая одной рукой узел с нижней стороны, второй рукой скручивайте верхний край пакета в жгутик. Чем туже и плотнее жгут, тем лучше.
Толкайте скрученный тугой жгутик вниз к узлу. После нескольких толкательных движений узел должен ослабнуть.
И развязать его станет легко.
Этот способ лучше подходит для плотных пакетов. Сейчас делают какие-то тонюсенькие одноразовые пакеты, и этот способ может не сработать. Но попробовать можно. Хотя такие пакеты и разорвать не жалко.