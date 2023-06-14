$83.64+1.0090.39+1.38

Как развязать туго завязанный пакет

Бывает, завяжешь пакет с фруктами или овощами, да так туго, что приходится отрезать узел или разрывать пакет.

Как развязать туго завязанный пакет
© 7dach.ru

Не спешите, попробуйте развязать его нижеуказанным способом. Это просто.

Придерживая одной рукой узел с нижней стороны, второй рукой скручивайте верхний край пакета в жгутик. Чем туже и плотнее жгут, тем лучше.

Толкайте скрученный тугой жгутик вниз к узлу. После нескольких толкательных движений узел должен ослабнуть.

И развязать его станет легко.

Этот способ лучше подходит для плотных пакетов. Сейчас делают какие-то тонюсенькие одноразовые пакеты, и этот способ может не сработать. Но попробовать можно. Хотя такие пакеты и разорвать не жалко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители