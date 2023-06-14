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Ветеринар назвал 5 опасных признаков теплового удара у собак

В жару у владельцев собак двойная ответственность: не перегреться на солнце самому и уберечь о этого своего питомца, которому из-за шерсти еще тяжелее. Британский ветеринар Меган Денни в своем аккаунте в TikTok перечислила признаки теплового удара у собак, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Ветеринар назвал 5 опасных признаков теплового удара у собак
© Super.ru

— тяжелое дыхание;

— рвота;

— ярко-красный язык и десны;

— густая слюна;

— упадок сил;

Издание Mirror пишет, что эти признаки подтверждает и Британский клуб собаководов, специалисты которого добавляют в этот список скованность и нежелание двигаться, спутанность сознания, расстройство желудка и нарушение ходьбы по прямой линии.

Некоторые породы собак более восприимчивы к тепловому удару. По данным Британского клуба собаководства, в числе наиболее уязвимых: чау-чау, будьдог, французский бульдог, бордоский дог, борзая, боксер, английский спрингер-спаниель, мопс, золотистый ретривер, стаффордширский бультерьер.

Собаки также подвержены большему риску, если они имеют избыточный вес, плоскую морду, энергичны и имеют длинную или густую шерсть.

Если вы подозреваете у вашей собаки тепловой удар, действуйте немедленно. Вы должны попытаться охладить животное и связаться с вашим ветеринаром.

Чтобы охладить собаку, уложите ее на прохладный пол, предложите выпить небольшое количество воды и осторожно облить водой тело, уделяя особое внимание шее, животу и внутренней части бедер. Также можно обдувать питомца прохладным воздухом или разместить его в кондиционируемой комнате или машине.

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