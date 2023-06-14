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Дизайнер интерьеров рассказал о делающих дом неуютным вещах

Дизайнер интерьеров Билал Реман рассказал, что некоторые предметы декора и вещи делают дом неуютным. Об этом сообщает издание The Sun.

Дизайнер интерьеров рассказал о делающих дом неуютным вещах
© Lenta.ru

По словам дизайнера, уродливая, переполненная корзина для бумаг или мусорное ведро портят вид помещения. Аналогичный эффект имеют и слежавшиеся подушки.

«Плоские подушки кошмарны. Почему-то они вошли в моду, но нет, нет. Я их взбиваю», — сказал он.

Кроме того, Реман посоветовал не стелить коврики в ванной комнате.

«Плевать, что вам нравится. Как только вы выходите из душа на этот мерзкий ковер, вы встречаетесь с чем? С плесенью. Так что выбирайте деревянное покрытие или плитку», — заявил он.

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