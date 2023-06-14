Как правильно выбрать кондиционер для дома

В столицу возвращается настоящее лето. Прогнозы синоптиков не заставили ждать и повышенного спроса на кондиционеры. С начала недели число их продаж, по данным аналитиков, увеличилось на 20 процентов.

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«Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбирать кондиционеры и можно ли сэкономить.

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Увеличенный спрос не приходит один, вместе с ним растут цены. С конца мая интерес москвичей к кондиционерам заметно оживился:

— Сейчас будет трудно сэкономить. Кондиционеры — это сезонная история. Летом они всегда стоят дороже. Лучшее время для покупки — осень-зима. В это время оборудование продают с большими скидками. В этом году сильно жаркого лета не ожидается, можно спокойно обойтись и вентилятором средней мощности, а с более крупными приобретениями — повременить, — отмечает эксперт одного из интернет-магазинов по продаже бытовой техники Виталий Сидоров.

Однако, если все же решились на покупку кондиционера, в первую очередь, по словам эксперта, стоит обратить внимание на его мощность с расчетом один киловатт на десять квадратных метров, а также тип оборудования.

— Я настоятельно рекомендую выбирать для городских квартир именно сплит-системы. Они гораздо удобнее и практичнее в использовании. Такие оборудования менее шумные, чем, допустим, кассетные, и обладают отличной фильтрацией воздуха, — отметил мастер по установке кондиционеров Алексей Есавкин.

Он также рекомендует приобретать оборудование с высоким коэффициентом энергоэффективности. Такой кондиционер будет потреблять гораздо меньше электроэнергии. А это, в свою очередь, поможет сэкономить на коммунальных платежах.

— Конечно, сейчас большинство выбирает именно китайские кондиционеры. Многие знаменитые японцы ушли от нас либо стали очень неподъемными по цене, — добавил Есавкин.

Среди самых лучших и демократичных по стоимости брендов — Funai, Haier, Ballu, Hisense и Midea. Цены на оборудование этих брендов находятся в диапазоне от 14 до 50 тысяч рублей.

Часть японских компаний пока поставляет кондиционеры на наш рынок. Однако цены на них начинаются от 27 тысяч, а самым бюджетным брендом из этой страны остается только Dahatsu.

— Лучше по возможности приобретать установку кондиционера у того же магазина, где вы приобрели оборудование. Тогда цена будет в разы приятнее, чем у частников,— добавил Есавкин.

Дороже всего обойдутся кондиционеры с возможностью управления через смартфон — их цена начинается от 30 тысяч рублей. К сожалению, такие системы нередко ломаются, поэтому лучше обойтись обычным оборудованием на пульте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Ситуация на рынке бытовой техники значительно стабилизировалась за последний год, и цены радуют. Все же я рекомендую не экономить на покупке кондиционера и выбирать модели от 20 тысяч рублей, иначе рискуете потратить в разы больше на починку некачественного оборудования.

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