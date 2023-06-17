Что делать с усами клубники и нужно ли их обрезать

Клубничные усы – это небольшие стебли, которые вырастают из куста клубники, на которых развиваются новые растения. Нужны усы клубнике в первую очередь для размножения, но это не значит, что их нельзя обрезать.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно обрезать усы клубники и что с ними делать дальше.

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Некоторые садоводы считают, что усы клубники могут быть вредными для растения и должны быть обрезаны. Однако это мнение не совсем верное. На самом деле клубничные усы служат для размножения. Если вы не планируете размножать клубнику усами, то их можно смело обрезать.

Как правильно обрезать усы у клубники

В сырую дождливую погоду обрезкой лучше не заниматься, делать это нужно в сухой, солнечный день, когда риск заражения бактериальными и гнилостными инфекциями снижается.

Возьмите острые садовые ножницы или нож для обрезки. Обязательно продезинфицируйте инструменты. Отрежьте все усы на расстоянии один-два сантиметра от куста.

Скорее всего, обрезать усы придется несколько раз в сезоне.

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Как правильно укоренить усы клубники

Если в ваших планах размножение клубники, то все подряд усы обрезать не стоит. Весной, когда природа начнет просыпаться, выберите несколько самых сильных кустов, отметьте, чтобы быстро их найти потом. Первые усы клубника начинает выпускать еще до образования ягод. Вот эти весенние усы идеально подойдут для дальнейшего размножения, так как они дадут сильные кустики.

Когда будете проводить первую обрезку усов, оставьте те, которые отметили заранее, остальные смело удаляйте, чтобы они не отбирали у растений силы на плодоношение. Если на оставленных усах будут образовываться вторые и третьи кустики, их тоже нужно удалить, оставив только те, которые располагаются ближе к кусту.

Выберите здоровые и крепкие усы для укоренения. Подготовьте грунт для посадки усов, он должен быть плодородным и хорошо дренированным. Сделайте небольшие лунки. Поместите отростки в лунки, присыпьте землей, но не заглубляйте прикорневую розетку. Полейте.

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Как размножать клубнику семенами

Клубнику можно размножать не только усами, но и семенами. Однако, следует учитывать, что при размножении семенами, новые растения могут значительно отличаться по своим характеристикам от родительских растений. Также, процесс размножения семенами занимает больше времени и труда, чем размножение усами. Но если вы все же хотите попробовать размножить клубнику семенами, вот некоторые шаги, которые следует предпринять:

Соберите спелые ягоды клубники и извлеките из них семена. Промойте семена в воде и высушите на бумажном полотенце. Подготовьте грунт для посева семян. Он должен быть плодородным и хорошо дренированным. Разместите семена на поверхности грунта, оставляя между ними расстояние около 2-3 см. Присыпьте семена тонким слоем грунта. Увлажните почву и поместите контейнер с семенами на яркое место, но не прямо на солнце. Поддерживайте влажность почвы и регулярно проверяйте, появились ли новые ростки. Через 2-3 месяца после появления ростков, пересадите их на постоянное место в саду или на грядку.

Обратите внимание, что растения, выращенные из семян, могут цвести и плодоносить только через 1-2 года после посева. Также, следует учитывать, что при размножении семенами, новые растения могут иметь различные характеристики и качества, поэтому необходимо выбирать только лучшие растения для дальнейшего разведения.

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Что такое правило четырех грядок

Правило четырех грядок при выращивании клубники заключается в том, что клубника должна выращиваться в одном месте не более четырех лет подряд, после чего ее следует пересадить на другую грядку. Проще всего это организовать, когда у вас есть четыре грядки, выделенные специально под клубнику, плюс одна свободная, на ней можно выращивать чеснок, так как эта культура считается идеальным предшественником клубники. В первый год, например, в августе вы сажаете клубнику на первой грядке. На следующий год она даст усы, их нужно будет посадить на вторую грядку, еще через год – занять третью грядку и еще через год четвертую. После четырех лет с первой грядки клубнику нужно будет убрать, а на ней на следующий год высадить тот же чеснок. Вот так последовательно все грядки будут обновляться каждые четыре года. При таком подходе максимальный урожай будет на трех грядках.

Регулярная пересадка помогает избежать заражения почвы болезнями и вредителями, которые могут накапливаться в почве при длительном выращивании одного растения на одной грядке. Кроме того, пересадка клубники на новую грядку способствует улучшению качества почвы и повышению урожайности.