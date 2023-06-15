Эффективные способы борьбы с комарами в городе и на даче

Комары — привычные соседи россиян, но весьма неприятные. Летом они доставляют сильный дискомфорт и человеку, и домашним животным. И хотя большинство укусов приносят лишь зуд и кратковременные неприятные ощущения, некоторые нападения этих насекомых способны стать причиной серьезных заболеваний. Большое скопление комаров, в свою очередь, может превратиться в настоящую проблему не только на даче, но и в обычной городской квартире. «Лента.ру» рассказывает, почему так происходит и как этого избежать.

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Виды комаров в России

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Летом в средних широтах и на севере России особенно активны комары, кусающие человека и домашних животных. Больше всего этих насекомых в прохладных регионах с повышенной влажностью — например, в Карелии. Комары, которые подлетают к отдыхающим со всех сторон, действительно могут с легкостью омрачить летний отдых и испортить впечатления от путешествия или поездки на природу. По Роспотребнадзора, в Российской Федерации насчитывается около сотни видов комаров.

Самые распространенные на территории нашей страны — комары обыкновенные (пискуны), которые относятся к роду Culex. Их размер — до 7 миллиметров, окрас — серый. Эти комары отличаются длинными лапками и узкими крыльями. Живут они повсеместно: их можно встретиться и в лесах, и в парках, и в квартирах.

Вторые по распространенности — так называемые комары-кусаки, относящиеся к роду Aedes. Окрас тельца у них варьируется от полностью черного до темно-коричневого, отличительная черта — яркие белые пятнышки. Лапки у комаров-кусак тоже длинные, но при этом на них можно обнаружить полоски. С этими насекомыми можно встретиться на водоемах, в городах они тоже обитают рядом с различными емкостями, где собирается дождевая вода.

Чем опасны комары?

Помимо того, что комары назойливы и неприятно кусаются, некоторые из них могут быть еще и по-настоящему опасны. К примеру, комары обыкновенные (род Culex) и комары-кусаки (род Aedes), согласно информации жарких странах.

Какие болезни переносят комары в России:

туляремия — болезнь, которая характеризуется интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфоузлов;

арбовирусы;

лихорадка Западного Нила;

круглые черви нематоды, вызывающие дирофиляриозы.

Дирофиляриоз

«Одно из заболеваний, переносчиками которого являются комары, называется дирофиляриоз, его вызывают круглые черви-нематоды. Источники заболевания — чаще всего собаки и кошки, в том числе бездомные, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Комар кусает сначала больное животное, а затем человека, выделяя в его кровь личинок дирофилярии, которые впоследствии могут жить во внутренних органах в течение нескольких месяцев».

В России дирофиляриоз распространен по большей части на юге: в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае

Лихорадка Западного Нила

Также с 1999 года в России повсеместно регистрируется лихорадка Западного Нила (ЛЗН). По данным было выявлено 10 заболевших лихорадкой, то в 2021-м — уже 76.

Симптомы ее схожи с теми, что вызывают и многие другие инфекции: это высокая температура, головная и мышечная боль, общая интоксикация. В некоторых случаях могут случаться повреждения центральной нервной системы.

Другие заболевания

Примерно такие же признаки и у других заболеваний, передающихся человеку комарами. Например, у лихорадок Инко, Батаи и Синдбис. Эти инфекции все чаще регистрируются именно в Астраханской области, так как именно там находится морской выход России к Ирану и странам Средней Азии и Кавказа. Кроме того, там располагается международный аэропорт, также через Астрахань налажено железнодорожное сообщение с Таджикистаном и Азербайджаном.

Все это способствует заносу инфекций на территорию России. Ставропольском крае.

Самое известное заболевание, которое ассоциируется с комарами, — малярия — в России не встречается

Основные причины появления комаров в квартире

Если от комаров в лесу или парке можно как минимум уйти, то в квартире дело обстоит намного сложнее. Чтобы борьба с комарами в жилищных помещениях увенчалась успехом, для начала нужно понять, как и почему они там появились.

«Комарам для размножения нужна вода. Если в подвале дома текут трубы, или туда другим способом попадает вода (например, после дождя) и застаивается там долгое время, для личинок комаров это прекрасные условия для развития», — поясняет в беседе с «Лентой.ру» дезинсектор Роман Голдобин.

Как правило, такое случается в старых домах, где давно не меняли трубы либо промыт фундамент. Источником появления комаров в квартирах, по словам эксперта, также могут быть близлежащие водоемы — реки, ручьи или пруды.

Чаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высоток. Иногда в зоне риска и седьмой-восьмой этажи, а вот на девятом этаже и выше комары — настоящая редкость

Роман Голдобин

дезинсектор

Он уточняет: в квартиру комары попадают исключительно через окна и двери, из вентиляции их ждать бессмысленно, так как поток воздуха направлен наружу, а не внутрь квартиры.

Профилактика появления комаров в квартире

Всегда легче провести профилактику, чем бороться с уже запущенной проблемой. Роман Голдобин назвал несколько основных превентивных мер, которые предотвратят появление комаров в квартире.

Как предотвратить появление комаров в квартире?

Санитарно-гигиенические процедуры. Во-первых, необходимо всегда проверять наличие стоячей дождевой воды там, где она может скопиться. Во-вторых, важно, чтобы водосточные желоба дома не засорялись мусором, который может препятствовать стеканию воды. В-третьих, после каждого полива цветов воду, оставшуюся в блюдечке под горшком, нужно сливать, иначе она также может стать местом притяжения комаров. Устранение участков для размножения комаров. «Целесообразно было бы исключить сырость в подвале — устранить течь в трубопроводе при ее наличии, установить гидроизоляцию в местах попадания в подвал воды с улицы», — говорит Роман Голдобин. Установка москитных сеток на окнах и дверях. Этот способ особенно эффективен в случае, если все предыдущие уже были опробованы, а все участки для размножения насекомых устранены. «Иногда предотвратить появление комаров в домах, расположенных близ водоемов, можно лишь установив на окна или форточки специальные сетки или хотя бы марлю, как делали многие до появления пластиковых стеклопакетов», — отмечает эксперт.

Физические и химические методы борьбы с комарами в квартире Ультразвуковые отпугиватели. «Честно признаюсь, что сам не пробовал их в использовании, так как у меня лично этот способ борьбы с комарами вызывает сомнение, но также слышал и положительные отзывы. Если есть желание, можно попробовать», — поясняет дезинсектор. Электрофумигаторы и москитные лампы. «Электрофумигаторы, в которых встроенный нагревательный элемент испаряет отравляющее вещество, работают отлично, как и москитные лампы и различные "дымучки". Только я не уверен в их полной безопасности для здоровья человека. Ведь все же это химия», — предостерегает специалист. По его словам, лучше будет не находиться в помещении с работающим прибором, а после его использования стоит подождать снаружи достаточное время, пока помещение проветрится. Вентиляторы и кондиционеры. Они создают сильный поток воздуха, который мешает комарам не только передвигаться, но и садиться на человека. Также с помощью вентилятора быстрее удаляется углекислый газ, который человек выдыхает, благодаря чему комар не может понять, где именно находится жертва. Комариные спреи и аэрозоли. В этом случае важно помнить технику безопасности: подобные средства не стоит наносить на кожу, их нужно распылять только на одежду и лишь на открытом воздухе — на расстоянии 10-15 сантиметров от тела. Желательно делать это в направлении ветра, после чего одежду нужно немного просушить. На открытые участки кожи можно наносить лишь специальные противокомариные лосьоны.

Как бороться с комарами на участке?

Как сказано выше, комары размножаются в воде, а потому главная причина появления комаров на участке — наличие рядом водоема.

«Так что если вы и решаетесь приобрести участок у воды, постарайтесь учесть преобладающее направление ветра в данной местности и выбрать участок с той стороны, откуда он дует. Комаров на таком участке будет меньше, чем с противоположной стороны водоема», — советует Роман Голдобин.

Если же этап выбора участка давно позади, то, по словам эксперта, помогут некоторые способы.

Как устранить комаров на дачном участке? Устраните стоячую воду в любых емкостях. Если на участке есть пруд, над ним можно натянуть специальный тент. Бочки с водой тоже можно накрыть крышками. Регулярно обрезайте растения и ухаживайте за ними. Дело в том, что комары предпочитают тенистую местность, где есть большое количество растений, ведь тогда почва дольше остается влажной. Так что если не запускать сад и не давать ему зарастать, то участок станет менее привлекательным для этих насекомых. Установите ловушки для комаров и мошек. Самая простая и распространенная из них — липкая лента, которую крепят к потолку в доме или беседке. Попадая на ее поверхность, комары прилипают и погибают. Едва ли она поможет полностью избавиться от комаров при их настоящем нашествии, но в менее серьезных случаях ловушка может оказаться довольно полезной.

Кроме того, можно попробовать и природные репелленты, которые легко приготовить в домашних условиях и можно как наносить на открытые участки тела, так и использовать в качестве спреев для различных поверхностей.

Лемонграсс, японский перец и ванилин

Так, в ходе исследования корейских ученых была обнаружена эффективную смесь, которая обеспечила четыре с половиной часа защиты от насекомых. При этом традиционное химическое средство, используемое в эксперименте, показало результат лишь в 248 минут (чуть более четырех часов).

В состав приготовленной учеными смеси вошли масло лемонграсса, японского перца и ванилин в пропорциях 1:3:1

Иланг-иланг и лемонграсс

Еще одни средства от комаров, эффективность которых научно доказана, это иланг-иланг и лемонграсс. Каждое эфирное масло применяли на основе других масел — кокосового, соевого и оливкового. Выяснилось, что во всех комбинациях оба эфирных масла защищали респондентов от комаров. Тем не менее наилучший результат показало масло иланг-иланга в кокосе, его комары особенно не любят: 98,9 процента защиты.

Только лемонграсс

Масло лемонграсса исследовалось и отдельно: его использовали в концентрации 1 процент для раствора и 15 процентов для кремов и мазей. Противокомариные свойства анализировались в лабораторных условия. Все образцы показали уровень защиты более 50 процентов, что вполне сопоставимо с привычными нам химическими методами.

Кроме того, можно использовать свечи на основе цитронеллы — комары не переносят запаха этого растения. И все-таки самодельные репелленты хоть и отгоняют комаров, вряд ли способны справиться с ними полностью, поэтому при избавлении от ненужных насекомых на участке нет ничего лучше специальных средств, которые называются инсектициды

Роман Голдобин

дезинсектор

Для обработки участка — забора, травы, тротуаров и других поверхностей — можно использовать, например, циперметрин, советует специалист. У этого средства широкий спектр действия, он убивает как комаров, так и муравьев, а еще мух, тараканов, клопов и иксодовых клещей. Также можно обработать этим средством стены дома снаружи, это должно снизить число насекомых.