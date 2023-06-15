Как не стать жертвой «загородной» аллергии

Отдых и труд на даче могут принести не только позитивные эмоции, но и некоторые угрозы. Одна из них – аллергия. Как минимизировать эти риски, рассказал врач аллерголог-иммунолог, участник проекта «Открытый цикл научно-популярных интерактивных онлайн-видеоподкастов про медицину «ЗаМЕДчательная наука» профессор ВолГМУ Иван Шишиморов.

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Очень часто любители загородного отдыха сталкиваются с разнообразными проявлениями аллергии. Достаточно часто встречается так называемая аллергия на солнце – ей подвержены примерно 20% людей во всем мире.

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– Солнечное излучение не обладает аллергенным действием, однако под его влиянием в коже образуются и накапливаются вещества, которые ведут к фотодерматозам и инсоляционной крапивнице. Особенно склонны этому люди со светлой кожей, маленькие дети и аллергики «со стажем», – говорит Иван Шишиморов.

Именно им врачи советуют воздержаться от попыток загореть, а если уж и принимать солнечные ванны, то только утром и вечером. Также необходимо использовать солнцезащитные средства, не забывать о головных уборах.

При появлении симптомов аллергии – а это покраснение открытых участков кожи, зуд, жжение, шелушение кожных покровов – медики настоятельно советуют не пренебрегать врачебными рекомендациями и применять местные и системные лекарственные препараты. Конечно, под контролем лечащего врача.

Еще один распространенный вид аллергии связан с цветением растений. Поллиноз проявляется в форме ринита, конъюнктивита, дерматита. В Волгоградской области выражены все три периода поллиноза: весной цветет береза, вяз, тополь, летом – пшеница, кукуруза, овес, а также дикорастущие злаки, в начале осени наступает период цветения весьма агрессивных в плане аллергии трав – полыни, лебеды, амброзии.

– Если у вас или у вашего ребенка появились симптомы поллиноза, то нужно обязательно обратиться к врачу. Самолечение в этом случае может утяжелить заболевание, – считает президент Волгоградского регионального отделения Союза педиатров России Иван Шишиморов.

Также обратиться за медицинской помощью необходимо и в некоторых случаях после укусов насекомых. Иногда они могут привести к тяжелой аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока.

– Инсектная (аллергическая реакция, возникающая при укусе, ужалении насекомых) – достаточно распространенный вид аллергии. Заподозрить его можно при наличии симптомов: болезненного, иногда зудящего волдыря, зоны покраснения и отека. Но иногда тяжелым проявлением системных реакций является анафилактический шок. И при нем необходимо срочно провести безотлагательный комплекс противошоковых мероприятий, – говорит Иван Шишиморов.