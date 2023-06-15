Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире

Бороться с крысами в квартире лучше с помощью современных устройств, чем народными средствами. Эффективные способы избавиться от грызунов в доме назвали дезинсекторы, пишет «Секрет фирмы».

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Среди наиболее полезных в этом деле устройств эксперты отметили ультразвуковые отпугиватели — они бывают разных моделей, но все работают по одному принципу. Прибор работает на высоких частотах, которые не слышат ни люди, ни домашние животные. При этом на крыс этот звук воздействует — поражает шумами нервную систему, мешая им взаимодействовать друг с другом и даже питаться. Однако, по словам дезинсектора Виктора Максимова, результаты станут заметны только через четыре недели регулярной работы устройства.

Другим эффективным средством специалисты назвали капканы-давилки — крысоловки, работающие на жесткой пружине. Просто так грызуны вряд ли в них полезут, так что понадобится приманка: бекон, сахар и другая ароматная еда, уточнил эксперт. Максимов добавил, что использующим такие устройства следует вывести из квартиры домашних питомцев, поскольку они могут случайно травмироваться.