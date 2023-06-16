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Как удалить налет с мойки подручными средствами

У нас достаточно жесткая вода городская из крана (недавно замеряли, показатель около 800 ppm), а в сельской местности еще выше показатель.

Как удалить налет с мойки подручными средствами
© 7dach.ru

Из-за этого очень быстро на ребристой поверхности раковины образуется налет, который обычными средствами не всегда удается удалить, поэтому иногда, когда налет уже прямо явно виден, я делаю такую процедуру.

Для чистки понадобится уксус, обычное чистящее средство для посуды и сода. Если уксуса нет, а есть уксусная эссенция, то я разбавляю ее водой в отношении 1:7 (1 ложка эссенции и 7 ложек воды). Смачиваю уксусом губку и натираю всю поверхность раковины, особенно тщательно там, где больше налета (губку даже можно положить), оставить раковину на 15 минут.

Затем насыпаю небольшую горсточку соды и добавляю пару капель моющего средства для посуды и натираю всю поверхность еще раз.

После чего, естественно, всё смываю чистой водой и натираю сухой салфеткой.

Из-за взаимодействия средств налет сходит, а раковина начинает блестеть. Ну вот — раковина чистая.

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