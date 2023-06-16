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Из каких материалов лучше всего получится сделать грядки

Обычные грядки быстро оседают и разрушаются. Также их приходится часто пропалывать.

Из каких материалов лучше всего получится сделать грядки
© runews24.ru

В связи с этим люди обращаются к материалам, которые помогут удержать грядку в первозданном виде.

Один из материалов – это дерево. Из небольших досок можно сделать низкие бортики. Однако дерево не особо долговечно – короб прослужит года три-четыре, пишет myDecor.

Также грядки можно сделать из оцинкованного профиля – материал имеет низкую стоимость и высокую долговечность, более 6-7 лет.

Панели обычно продаются в комплекте с необходимыми деталями для монтажа грядки.

Пластик тоже подходит для грядок, он выдерживает высокие температуры, его легко мыть и красить. Однако этот материал может дать трещину на морозе, поэтому на зиму такие грядки следует убирать в помещение.

Древесно-полимерный композит хорошо сохраняет тепло, он служит до 35 лет, не выгорает, а панели можно наращивать в длину и высоту.

Шифер – это самый распространённый материал для грядок среди садоводов. Однако он содержит асбест, известный своими канцерогенными свойствами.

При разламывании шифера выделяются частицы асбеста, которые могут попасть в лёгкие. Вывести его из организма почти невозможно.

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