Как почистить батарею от грязи и пыли
Все мы знаем, что в батареях скапливается очень много пыли и грязи.
Я поделюсь с вами очень хорошим и проверенным способом, как быстро и просто почистить батарею.
Для начала нужно под сами батареи подставить широкий поддон, куда будет стекать грязная вода с чистящим средством.
Очень хорошо для этого подойдёт поддон для обуви из «Fix Price»
Далее нам понадобится губка (выбирайте по размеру ваших секций). Готовим чистящий раствор:
- Горячая вода (+70°C) — 500 мл
- Сода — 1 ст. ложка
- Любое моющее средство для посуды — 1 неполная ст. ложка
В воду добавляем соду, перемешиваем и добавляем средство для посуды, снова перемешиваем. Раствор готов.
Берём любую веревку и обвязываем губку. У меня обычный шнурок.
Смачиваем губку в растворе и слегка отжимаем. И начинаем промывать каждую секцию батареи.
Очищаем губку, снова смачиваем и повторяем процедуру, пока не почистим все секции.
В итоге чистые, белоснежные батареи!
Далее я поливаю потихоньку на батареи из бутылочки, чтобы убрать остатки средства, и вытираю внешнюю поверхность тряпкой. Вся вода сливается в поддон.
После чистки в комнате даже становится дышать легче))