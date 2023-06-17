Как почистить батарею от грязи и пыли

Все мы знаем, что в батареях скапливается очень много пыли и грязи.

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Я поделюсь с вами очень хорошим и проверенным способом, как быстро и просто почистить батарею.

Для начала нужно под сами батареи подставить широкий поддон, куда будет стекать грязная вода с чистящим средством.

Очень хорошо для этого подойдёт поддон для обуви из «Fix Price»

Далее нам понадобится губка (выбирайте по размеру ваших секций). Готовим чистящий раствор:

Горячая вода (+70°C) — 500 мл

Сода — 1 ст. ложка

Любое моющее средство для посуды — 1 неполная ст. ложка

В воду добавляем соду, перемешиваем и добавляем средство для посуды, снова перемешиваем. Раствор готов.

Берём любую веревку и обвязываем губку. У меня обычный шнурок.

Смачиваем губку в растворе и слегка отжимаем. И начинаем промывать каждую секцию батареи.

Очищаем губку, снова смачиваем и повторяем процедуру, пока не почистим все секции.

В итоге чистые, белоснежные батареи!

Далее я поливаю потихоньку на батареи из бутылочки, чтобы убрать остатки средства, и вытираю внешнюю поверхность тряпкой. Вся вода сливается в поддон.