$83.65-0.3191.63+0.67

Дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков

Бороться с одуванчиками на загородных участках можно с помощью кукурузной муки. О неожиданном способе избавиться от нежелательного растения дачникам рассказали в материале издания «БелНовости».

Дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков
© Lenta.ru

Для борьбы с одуванчиками необходимо посыпать почву кукурузной мукой. Процедуру рекомендуется проводить и в качестве профилактики до того, как появятся первые растения.

Посыпать проблемные участки мукой рекомендовали каждый месяц-полтора. Кроме кукурузной можно также использовать кормовую или глютеновую муку.

Ранее дачникам рассказали, что бороться с сорняками можно с помощью раствора из соли. Для этого в литре горячей воды нужно растворить две столовые ложки соли. Раствором необходимо полить дорожки, однако следует избегать самих грядок с растениями.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители