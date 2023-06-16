Дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков

Бороться с одуванчиками на загородных участках можно с помощью кукурузной муки. О неожиданном способе избавиться от нежелательного растения дачникам рассказали в материале издания «БелНовости».

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Для борьбы с одуванчиками необходимо посыпать почву кукурузной мукой. Процедуру рекомендуется проводить и в качестве профилактики до того, как появятся первые растения.

Посыпать проблемные участки мукой рекомендовали каждый месяц-полтора. Кроме кукурузной можно также использовать кормовую или глютеновую муку.