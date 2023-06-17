Как визуально увеличить крошечную комнату
Фанатка ремонта своими руками Эбби Браун назвала способ увеличить визуально даже крошечную ванную комнату. На подсказку обратило внимание издание The Sun.
Браун, которая ведет страницу о ремонте в социальной сети TikTok, предложила красить стены и потолок в один цвет — этот способ, по ее словам, можно использовать для визуального увеличения любого помещения, не только ванной.
«Просто красьте шире. Покрасьте потолок в тот же цвет, что стены. Это заставит поднять глаза вверх, создаст иллюзию более объемного пространства и более высоких потолков», — заявила она.
В своей ванной комнате Эбби выкрасила верхнюю часть стен и потолок в темно-зеленый цвет, а нижнюю декорировала серой плиткой. В комментариях уточнили, что способ не подходит для натяжных потолков.