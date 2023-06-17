Ветеринар назвала самые опасные продукты для домашних животных

"Газета.ру": Ветеринар Елена Кауркина назвала самые опасные продукты для домашних животных
Домашние животные частенько лакомятся человеческой едой, порой самой необычной. Однако не все продукты безвредны для питомцев. Ветеринар Елена Кауркина назвала самые опасные продукты для домашних животных, пишет "Газета.ру".
Со слов специалиста, владельцы зачастую считают, что те продукты, которые полезны для человека, так же полезны и для животного. Однако это ошибочное мнение. Многие полезные для человека продукты могут стать причиной серьезных нарушений здоровья у животного. Например, Кауркина не рекомендует давать животным виноград и авокадо.
"Опасны для животных и другие плоды – вишня, абрикосы, персики и сливы, так как при разгрызании косточки в организм попадает яд цианид", – рассказала Елена Кауркина.
Ветеринар также предупредила о смертельной опасности для питомцев, которую несет термически необработанное мясо свинины.