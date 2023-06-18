"Страшнее мухобойки!": какие растения освободят ваш дом от мух

Мухи могут быть настоящей проблемой, но для их ловли вам не обязательно нужны ловушки. Вам просто нужны подходящие растения.

© Русская семерка

1. Лаванда

У лаванды много применений. Из этого растения делают лавандовое масло, которое может помогает бороться со стрессом и бессонницей, а также обладает противовоспалительными свойствами. Но есть ещё одно свойство - запах лаванды не выносят мухи. Разместив пучки лаванды в вашей квартире, вы вскоре заметите снижение числа мух.

Поскольку аромат отпугивает мух, а также комаров, молей и блох, вы также можете использовать экстрагированное лавандовое масло для получения аналогичного эффекта. Вы можете добавить это масло в свои домашние чистящие средства или стиральный порошок, чтобы максимально распространить его аромат по дому.

2. Мята

Ещё один запах, которого не выносят мухи. На самом деле, он настолько сильный, что может отпугивать грызунов, особенно если использовать масло из перечной мяты. Просто смешайте две чайные ложки с чашкой воды и распылитепо всему дому.

3. Розмарин

Розмарин часто встречается в типичном травяном саду. Он может использоваться во всем доме - в качестве специи для придания блюдам особого вкуса, а его аромат настолько приятен, что его можно использовать в мыле и косметике. И хотя этот отличительный аромат привлекателен для нас, этот травяной растение ненавидят мухи. Пронзительный запах будет отпугивать не только мух, но и комаров.

4. Базилик