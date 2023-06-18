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Агроном рассказал, какие удобрения на даче могут навредить

Минеральные удобрения, согласно санитарным стандартам, относятся к третьему и четвертому классам опасности, поэтому важно соблюдать их дозировку. В противном случае есть риск навредить себе, растениям и окружающей среде. Агроном Михаил Воробьев рассказал, с какими удобрениями нужно быть особенно аккуратным.

Агроном рассказал, какие удобрения на даче могут навредить
© РИА "ФедералПресс"

Избыток в почве хлористого калия загрязняет ее очень токсичным хлором. Следствием этого после ряда химических реакций может стать повышение количества свинца, передает aif.ru.

Хлористый аммоний так же токсичен. Кроме того, он способен вытеснять из почвы полезные магний и кальций. Это плохо сказывается на саженцах.

Большое количество цианамида кальция наполняет почву нитритами. Эти соединения химически более активные и более опасные, чем нитраты.

Аммиачная селитра в значительном объеме способна обжечь корни и стебли, а также загрязнить почву токсичными соединениями.

Свежий навоз также может принести вред: вызвать ожоги у растений, стать рассадником болезней и семян сорняков.

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