Пустынные кактусы - идеальные растения для ленивых цветоводов

Кактусы, о которых я хочу рассказать родом из пустынь Южной и Северной Америки.

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Описание растения

Суровая природа их естественных мест обитания привела к формированию специфических кактусовидных форм роста — однопобеговых шаровидных и колонновидных. Они легко приспосабливаются к различным условиям содержания: сухому воздуху квартир, высоким температурам зимой. Медленный рост и сходные требования к составу почвы и поливу позволяют создавать из различных видов кактусов небольшие композиции, которые годами радуют своих владельцев, не занимая много места. Мои умещаются на кухонном подоконнике вместе с чайником .

Все кактусы в природе — цветущие растения. Однако добиться цветения в домашних условиях у большинства видов нелегко. Да и зачем? Их необычность, своеобразная суровая красота, разнообразие и экзотичность давно завоевали мое сердце. А легкость ухода (точнее почти полное отсутствие такового) делает жизнь с ними особенно приятной. Конечно, на кухонном подоконнике можно выращивать только совсем миниатюрные растения, поэтому мои кактусы в основном маленькие, прибавляют в размере всего несколько сантиметров в год (и это в лучшем случае). А теперь давайте знакомиться поближе.

Легче всего цветут в домашних условиях маммиллярии. Ярко-розовые цветочки образуют веночек в верхней части растения.

Гимнокалициум.

Эхиноцереус.

Условия выращивания

Все эти кактусы требуют одинаковых условий выращивания и даже прекрасно уживаются в общем горшке.

Любят: Яркий рассеянный свет

Свежий воздух

Каменистую бедную почву

Прохладное зимнее содержание

Мирятся: С недостаточной влажностью воздуха

Теплой зимовкой

Не любят: Частый и обильный полив, перелив

Недостаток света

Посадка, пересадка и размножение

Кактусы размножают семенами и вегетативно. Размножение семенами.

Всходы при семенном размножении появляются через неделю (у некоторых видов дольше), забавные рожки у всходов — семядольные листики. Через месяц (на среднем фото) появляются колючки, через два начинает формироваться присущий кактусам редуцированный стебель. До полугода маленькие растеньица вполне могут оставаться в посевных емкостях, требуется только поддерживать влажность и освещенность, затем можно пересадить в отдельные маленькие стаканчики.

Гораздо более быстрый способ — вегетативный. Особенно у кактусов, дающих многочисленные детки. Размножение детками.

Отделенные детки представляют собой маленькие растения. После отделения их от материнского растения необходимо подсушить в течение недели в сухом прохладном месте, а если при отрыве образовалась раневая поверхность, то обработать толченым активированным углем. Затем в специальный грунт для кактусов (в идеале полностью минеральный) в самые маленькие стаканчики, заполненные на две трети, установить растеньица в вертикальном положении так, чтобы они только касались грунта. Я использую для этого обыкновенные зубочистки. Когда кактусы укоренятся, опоры можно аккуратно убрать. Для устойчивости подсыпать гальки, перлита или подпереть камешками. В таких стаканчиках кактусята могут расти пару лет.

Если кактусы куплены в магазине или у любителей, их необходимо пересадить. Сначала аккуратно вынуть их из стаканчиков, максимально очистить от грунта, в котором они росли (это транспортировочный грунт), подсушить в течение 5-7 дней. Затем пересадить в подходящие по размеру горшки. На дне необходим хороший дренаж. Почва для пустынных кактусов должна не менее чем на 80% состоять из кварцевого песка, перлита, вермикулита, мелкого кирпича, керамзита, пеностекла или иных минеральных составляющих. Даже готовый грунт для кактусов из садового центра я смешиваю пополам с перлитом. После посадки кактусы НЕ поливают. Первый полив не ранее, чем через неделю. Это даст возможность случайным ранкам на корнях подсохнуть и затянуться.

Пересадка взрослым растениям требуется очень редко, один раз в три-пять лет (и даже реже), по мере необходимости. Замену земли не делала ни разу, только подсыпку сверху мелкой гальки или минерального грунта.

Полив и подкормка

Пустынные кактусы нетребовательны к поливу и влажности воздуха. Летом полив один раз в неделю, желательно после почти полного пересыхания земляного кома. Зимой при прохладном содержании достаточно поливать один раз в месяц. Подкормки летом два раза в месяц специальными удобрениями для кактусовых, зимой подкормки исключаем.

Особенности выращивания

Кроме этого простого содержания, в марте в поливную воду один раз добавляю «Радифарм» для стимуляции роста корней после сухой зимовки.

Для защиты от вредителей профилактически два раз в год все домашние растения (в том числе кактусы) поливаю «Актарой» (в марте, когда начинаются массовые посевы рассады, и в октябре, когда домой завозятся овощи, фрукты и растения).

Болел за несколько лет выращивания только один мой кактус — из жалости был полит в январе (не мной). Пришлось спасать пересадкой в полностью минеральный грунт.

Летом практически постоянно окно открыто на «проветривание», зимой, за исключением самых холодных дней, на «микропроветривание».