Учёные выяснили, какая порода кошек считается самой ласковой

Кошки – одни из самых популярных домашних животных в мире. Они завораживают своими грациозными движениями, изяществом и независимостью. Однако, когда дело доходит до выбора породы, многие хозяева задаются вопросом: какая порода кошек считается самой ласковой? Ведь именно ласковость и преданность часто становятся ключевыми качествами, которые мы хотим видеть у своих питомцев.

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Согласно исследованию, проведенному в 2017 году в Университете Линкольна (Великобритания) и опубликованному в журнале Behavioural Processes, ученые выяснили, что кошки породы рэгдолл являются самыми ласковыми и контактными среди всех пород. Рэгдоллы – крупные кошки с длинной шерстью и ярко выраженными голубыми глазами. Они известны своим спокойным и дружелюбным характером, а также умением ладить с детьми и другими домашними животными.

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В ходе исследования ученые опрашивали владельцев кошек разных пород, а также проводили наблюдения за поведением животных в различных ситуациях. Оказалось, что рэгдоллы проявляют наибольшую привязанность к своим хозяевам, а также больше других пород готовы к физическому контакту и общению.

Однако стоит отметить, что ласковость и привязанность кошки могут зависеть не только от породы, но и от индивидуальных особенностей животного, а также от того, насколько хорошо оно адаптировалось к своему окружению. Важную роль играет и воспитание: кошка, которая с раннего возраста привыкла к общению с людьми и получала достаточно внимания, будет более ласковой и контактной, чем та, которая росла в изоляции.

Кроме рэгдоллов, среди самых ласковых пород кошек также называют сиамских кошек, бирманских кошек, мейн-кунов и сфинксов. Сиамские кошки известны своей активностью и общительностью, а также умением быстро привязываться к хозяевам. Бирманские кошки, или священные кошки Бирмы, обладают дружелюбным и ласковым характером, а мейн-куны – крупные и мощные кошки – поражают своей нежностью и преданностью. Сфинксы, несмотря на свой необычный внешний вид, также являются очень ласковыми и привязанными к своим хозяевам животными.