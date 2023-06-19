5 актуальных трендов в дизайне ванной комнаты
Ванная комната — это место, где мы ищем бодрости или расслабления в таких ритуалах, как чистка зубов или принятие ванны, место, в котором хочется чувствовать себя особенно спокойно.
Если вы стремитесь создать в своем доме зону для уединения, имеет смысл обновить пространство ванной комнаты.
Но какие цвета, материалы и решения выбрать? Что сейчас модно? О трендах, актуальных в 2023 году, рассказывает Полина Цветкова, руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Тренд 1. Натуральные материалы
Тренд на sustainability (эко-концепцию устойчивого развития) стал неотъемлемой частью современного дизайна. В 2023-м интерьерный мир вновь будет внимательно смотреть в сторону натуральных и легко возобновляемых материалов, которые могут прожить не одно десятилетие.
Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.
Например, со столешницей под накладную раковину из натурального камня ванна мгновенно приобретает роскошный вид.
Тренд 2. Цвет
Цветовая гамма — это всегда вопрос предпочтений, но, если говорить про тренды 2023 года, в основе дизайна ванной комнаты остаются природные тона.
Мы видим отход от лаконичного off-white в пользу более ярких и многослойных сочетаний природных земляных оттенков: например, почвы, зелени, песка, таких как шоколадно-коричневый, карамельный, терракотовый.
Тренд 3. Технологии
Современные технологии давно вошли в нашу жизнь. Они делают быт проще. Такие полезные устройства, как сенсорный смеситель, унитаз с функцией экономии воды, водонагреватель с дистанционным управлением, умное управление светом, интегрированная музыкальная колонка и другие — это хорошая инвестиция, которая создаст новый уровень комфорта.
Тренд 4. Красота несовершенства
Отдайте предпочтение тактильным ощущениям и «пожившему» блеску несовершенств напольной и настенной плитки. В интерьерах стало больше плитки ручной работы, сделанной на заказ, с дефектами и акцентами. Мир дизайна склоняется к природным и «живым» фактурам, чтобы ванные комнаты не казались холодными мраморными мавзолеями. Это отличная новость, если ваш бюджет на ремонт не предполагает использование натурального камня.
Тренд 5. SPA-зона
Последствия пандемии принесли в нашу жизнь тренд заботы о себе, своем теле и здоровье. SPA-зона в ванной комнате улучшит впечатления от пребывания в собственном доме: это могут быть паровой душ с ароматерапией или ванна с гидромассажем, чтобы сделать ванную комнату похожей на спа-салон. Даже скромная душевая лейка претерпевает изменения и становится тропическим душем. А интеллектуальные функции, такие как система DVT, позволяют программировать индивидуальный душ с температурой и напором воды.