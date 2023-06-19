5 актуальных трендов в дизайне ванной комнаты

Ванная комната — это место, где мы ищем бодрости или расслабления в таких ритуалах, как чистка зубов или принятие ванны, место, в котором хочется чувствовать себя особенно спокойно.

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Если вы стремитесь создать в своем доме зону для уединения, имеет смысл обновить пространство ванной комнаты.

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Но какие цвета, материалы и решения выбрать? Что сейчас модно? О трендах, актуальных в 2023 году, рассказывает Полина Цветкова, руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Тренд 1. Натуральные материалы

Тренд на sustainability (эко-концепцию устойчивого развития) стал неотъемлемой частью современного дизайна. В 2023-м интерьерный мир вновь будет внимательно смотреть в сторону натуральных и легко возобновляемых материалов, которые могут прожить не одно десятилетие.

Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.

Например, со столешницей под накладную раковину из натурального камня ванна мгновенно приобретает роскошный вид.

Тренд 2. Цвет

Цветовая гамма — это всегда вопрос предпочтений, но, если говорить про тренды 2023 года, в основе дизайна ванной комнаты остаются природные тона.

Мы видим отход от лаконичного off-white в пользу более ярких и многослойных сочетаний природных земляных оттенков: например, почвы, зелени, песка, таких как шоколадно-коричневый, карамельный, терракотовый.

Тренд 3. Технологии

Современные технологии давно вошли в нашу жизнь. Они делают быт проще. Такие полезные устройства, как сенсорный смеситель, унитаз с функцией экономии воды, водонагреватель с дистанционным управлением, умное управление светом, интегрированная музыкальная колонка и другие — это хорошая инвестиция, которая создаст новый уровень комфорта.

Тренд 4. Красота несовершенства

Отдайте предпочтение тактильным ощущениям и «пожившему» блеску несовершенств напольной и настенной плитки. В интерьерах стало больше плитки ручной работы, сделанной на заказ, с дефектами и акцентами. Мир дизайна склоняется к природным и «живым» фактурам, чтобы ванные комнаты не казались холодными мраморными мавзолеями. Это отличная новость, если ваш бюджет на ремонт не предполагает использование натурального камня.

Тренд 5. SPA-зона