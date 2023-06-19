10 вещей, за которые вам будет стыдно перед гостями

Некоторые мелочи могут производить на гостей куда большее впечатление, чем беспорядок и пыль на полках.

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Увядающие растения

Комнатные цветы привнесут жизнь даже в самый скучный интерьер. При условии, что вы уделяете им достаточно внимания. Больные и увядающие растения скажут без всяких слов: вы ужасная хозяйка. Лучше подобрать выносливые экземпляры, чем невольно продемонстрировать гостям предательски поникшую «плантацию» на подоконнике.

Разговоры о вредителях

О некоторых нюансах вашего жилища гостям знать совсем не обязательно, особенно если проблема уже решена. К примеру, не стоит обсуждать домашних вредителей. Пока вы в красках будете рассказывать, как переловили всех мышей, избавились от клопов и успешно потравили тараканов, приглашенным может быть некомфортно, а особо мнительным покажется, что узор на обоях шевелит усами.

Старые полотенца

Даже свежевыстиранный текстиль бывает крайне непривлекательным: рано или поздно полотенца проходят точку невозврата, окрас их становится неравномерным, и появляются пятна. Откровенно говоря, такие полотенца нужно переквалифицировать в тряпки. Во всяком случае, не стоит предлагать их гостям.

Отсутствие туалетной бумаги

Перед приходом гостей убедитесь, что туалетной бумаги в уборной хватит на всех. Лучше разместить на видном месте сразу несколько рулонов, особенно если намечается людная вечеринка. Едва ли можно представить более неловкую ситуацию, чем когда гость вынужден просить о помощи после посещения туалета.

Включенный телевизор

Привычка держать телевизор включенным может настолько прогрессировать, что вы просто перестанете его замечать. Гости «белый шум» вряд ли оценят: выглядит это так, словно вы смотрели любые телешоу, а гости вас только отвлекают, либо с ними настолько скучно, что без телевидения просто не обойтись.

Запах освежителя

Если выбирать между едва заметным запахом еды или, скажем, сигарет и резким ароматом освежителя воздуха, большинство выберет первый вариант. К тому же гости невольно обратят внимание на нотки аэрозоля в воздухе. А заодно задумаются, чем это так воняло, что вы решили распылить освежитель для туалета прямо перед их приходом.

Идеальная чистота

Да-да, все хорошо в меру. В конце концов, визитеры просто не поверят, что ваше жилище всегда пребывает в таком состоянии, словно сошло с обложки интерьерного журнала. Безусловно, кристальная чистота лучше захламленности, но и она может быть воспринята в дурном ключе. Либо стерильность интерьера спишут на вашу странность, либо на недоверие — будто вы убрали с глаз долой все, говорящее о вас хоть что-то.

Сколы на посуде

Друзья, вероятно, сделают вид, что ничего не заметили, и не станут жаловаться. И все же испорченные чашки и блюдца оставят неприятный осадок. Посуда должна быть целой. Все остальное — хлам, от которого нужно избавиться без сожалений.

Непрочитанные книги

Конечно, вы не обязаны пересказывать любую книгу в вашем доме, но сами нарываетесь, если оставляете одну из них на журнальном столике только для красоты. Либо гость возьмет ее в руки и заметит хрустящие, нетронутые страницы, либо поинтересуется, как вам автор. В любом случае будет неловко.

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