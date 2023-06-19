4 предмета в доме, которые «высасывают» из вас энергию

Из-за них вы можете чувствовать себя разбитой.

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Доставлять дискомфорт могут не только непоседливые домочадцы, но и вещи, на которые вы в принципе давно не обращаете внимания, а они медленно «тянут» из вас энергию.

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Вместе со специалистом мы решили выяснить, что уже сейчас пора выбросить из вашего дома.

Вещи, которые вы носите несколько лет

Конечно, если вещь качественная и любима вами, нести ее в ближайшее ведро точно не стоит. Однако специалисты по фэн-шуй рекомендуют обновлять гардероб как минимум несколько раз в год, и в этом есть смысл, так как любая вещь имеет свойство накапливать энергию, причем не всегда позитивную. В какой-то момент вещь начинает «держать» вас на месте, в то время как обновка помогает зарядиться положительными эмоциями. Кстати, можно не выбрасывать любимый кардиган в хорошем состоянии, а подарить подруге!

Фигурки из гипса

У многих из нас есть такое украшение в доме. Как правило, гипсовые фигурки привозят из путешествий друзья или же подобные вещи переходят от родственников. Кажется, какой вред может нанести простая статуэтка? На самом деле, эксперты говорят о том, что вещи из гипса довольно быстро «вытягивают» положительную энергию в доме. Вы можете заметить, что больше всего ссор происходит именно в том помещении, где расставлено больше всего гипсовых статуэток.

Вещи ваших бывших

В каких бы хороших отношениях вы ни остались, отдайте или выбросите все, что может напоминать в вашем доме о вашей прошлой любви. Все дело в том, что оставляя подарки и просто безделушки, принадлежавшие своему бывшему мужчине, вы удерживаете себя на месте в эмоциональном плане. Вам может быть очень трудно принять важное решение, а дело может быть в вещах уже чужого человека, с которым вы до сих пор не можете расстаться в своей голове.

Увядшие цветы