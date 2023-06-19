Кинолог рассказал, сколько воды требуется собаке

Количество воды, которое требуется собаке зависит от ее размера, веса, возраста, типа питания, времени года, самочувствия и множества иных факторов. Об в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов: размера животного, породы, самочувствия, активности, времени года, способа кормления и так далее. Важно просто запомнить, что у собаки всегда должна быть чистая вода в миске. Лучше всего подойдет пропущенная через фильтр вода из-под крана, кипяченая или бутилированная вода", — пояснил Голубев.
Он добавил, что приблизительную норму воды для питомца можно рассчитать, применив формулу 20-70 мг на 1 кг веса животного.
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