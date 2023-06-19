Дизайнеры поделились идеями для оформления террасы

Летняя терраса – любимое место дачников. Дизайнеры и архитекторы рассказали, как обустроить этот объект стильно.

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В беседе с myDecor декоратор Кирилл Истомин отметил, что ему нравится, когда терраса открыта и имеет выход на улицу, а также выкрашена в белый цвет. Он предлагает использовать эффектный приём – разместить цветы и растения в горшках на ступенях.

Дизайнер Максим Лангуев считает красивым решением вьющиеся растения на открытой террасе.

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Декоратор Татьяна Аленина отметила, что есть террасы, вынесенные в стеклянные пристройки к дому. Они создают ощущение полного единения с природой, так как прозрачные стены открывают сад, а через стеклянный потолок проходит солнце.

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Дизайнер Билл Джейсон отметил, что террасы из дерева – это один из самых востребованных вариантов. Однако даже при наличии крыши сильные ливни могут заливать настил, поэтому половые доски лучше не подгонять плотно друг к другу, а оставить зазор в 1-2 мм.

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