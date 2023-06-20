Как избавиться от комаров дома или на участке: 11 способов

Комариный писк способен довести до исступления кого угодно, особенно ночью, когда так хочется спать. Действительно комары начинают свою охоту вечером и продолжают ночью, днем их практически не видно, если, конечно, вы не решите отправиться на прогулку по ближайшему лесу или парку, где много деревьев, дающих достаточно густую тень и поддерживающих достаточный уровень влажности. Летом вопрос «Как избавиться от комаров в квартире или на участке, вновь становится актуальным.

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«Рамблер» рассказывает, как обезопасить себя и своих близких от комариных укусов и свести риск к минимуму.

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Чем опасны комариные укусы

Комариные укусы могут быть опасными, так как комары являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, таких как малярия, желтая лихорадка, денге. Кроме того, укусы комаров могут вызывать аллергические реакции, которые могут быть очень серьезными, включая отек Квинке и анафилаксию. Комары также могут передавать паразитов, которые могут вызывать болезни у домашних животных и скота.

Где больше всего комаров

Комары обитают по всему миру, но их наибольшая концентрация наблюдается в тропических и субтропических регионах, где высокая влажность и температура способствуют размножению комаров. В таких регионах, как Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания, комары являются основными переносчиками многих инфекционных заболеваний. Однако, комары также обитают в умеренных климатических зонах, включая Европу и Северную Америку.

В каких местах комары размножаются

Комары размножаются в теплых и влажных местах, где имеется стоячая вода. Это могут быть болота, пруды, реки, озера, лужи, а также искусственные водоемы, например, каналы и бассейны. Комары откладывают яйца на поверхности воды, и из них вылупляются личинки, которые питаются микроорганизмами и растительной пищей. После нескольких линек личинки превращаются в куколок, а затем взрослых комаров.

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Кого чаще кусают комары

Комары кусают всех людей, но некоторые люди могут быть более привлекательными для комаров из-за своего запаха и других физиологических факторов. Например, беременные женщины и люди с высоким уровнем метаболизма могут быть более подвержены укусам комаров.

Как избавиться от комаров дома

Используйте москитные сетки на окнах и дверях, чтобы предотвратить вход комаров в дом. Установите ультразвуковые отпугиватели комаров, которые испускают звуковые волны, не слышимые для человеческого уха, но отпугивающие комаров. Используйте антимоскитные спреи и кремы, содержащие диэтилтолуамид (ДЭТА) или пикаридин, чтобы защитить кожу от укусов комаров. Для детей есть специальные браслеты против комаров. Используйте электрические лампы-ловушки для комаров, которые привлекают комаров светом и затем убивают их. Используйте натуральные отпугиватели комаров, такие как лаванда, мята, эвкалипт или кедр, которые можно разместить в комнатах или на открытых площадках, чтобы отпугнуть комаров.

Как избавиться от комаров на участке

Уберите все стоячие водоемы на участке, такие как пруды, бассейны или кучи мусора, которые могут стать идеальным местом для размножения комаров. Регулярно обрабатывайте участок инсектицидами, чтобы уничтожить яйца и личинки комаров. Посадите растения, которые отпугивают комаров, такие как катран, цитронелла или герань. Установите на участке фонари или светильники с желтым или оранжевым светом, который не привлекает комаров. Используйте ультразвуковые отпугиватели комаров, которые могут быть установлены на участке и испускают звуковые волны, отпугивающие комаров. Купите специальные свечи и тлеющие палочки, запах которых отпугивает комаров.

Какие растения отпугивают комаров

Запах этих растений может отпугнуть комаров. Посадите у входа в дом, рядом с террасой и вокруг беседки катран, цитронеллу, герань, лаванду, мяту, базилик, розмарин, тимьян и лимонную траву. Этот способ может быть вспомогательным, но, конечно же, не основным.

Как снять зуд от комариных укусов

Существует несколько способов снятия зуда от комариных укусов:

Лед. Приложите лед к месту укуса на несколько минут, чтобы снизить отек и зуд.

Сода и вода. Смешайте соду и воду в равных пропорциях, чтобы получить пасту. Нанесите пасту на укус на несколько минут, затем смойте водой.

Отвар ромашки. Сделайте отвар из сухих цветков ромашки и нанесите его на укус с помощью ватного шарика.

Отвар мелиссы. Сделайте отвар из свежих или сухих листьев мелиссы и нанесите его на укус с помощью ватного шарика.

Лосьон с мятой. Смешайте масло мяты и оливковое масло в равных пропорциях и нанесите на укус.

Алоэ вера. Нанесите гель из алоэ вера на укус, чтобы снизить отек и зуд.

Антигистаминные кремы. Используйте антигистаминные кремы, которые можно купить в аптеке, чтобы снять зуд и предотвратить аллергическую реакцию.