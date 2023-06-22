Завести попугая в доме, где живет кот, может быть не самой простой задачей. Однако, если вы правильно подойдете к этому вопросу, то совместное проживание двух животных в одной квартире станет возможным.

По законам природы, даже самая домашняя кошка – это хищник. Поэтому возникает вопрос, как в одном доме поселить биологически несовместимых животных.

Для успешного совместного проживания попугая и кота в одной квартире важно учитывать возраст животных и последовательность их появления. Лучше всего, если птица появится первой, а затем котенок. Таким образом, малыш вырастет с попугаем и не будет видеть его как добычу.

Кошки очень территориальны, поэтому им будет сложно принять нового жильца, особенно если он появится в доме после них. Поэтому важно убедить кота в том, что птица имеет такие же права на проживание в доме, как и он.

Об этом рассказала блогер @Nedzvedskaya в своем видео.