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Можно ли заводить попугая, если в доме живет кот: видео

Завести попугая в доме, где живет кот, может быть не самой простой задачей. Однако, если вы правильно подойдете к этому вопросу, то совместное проживание двух животных в одной квартире станет возможным.

По законам природы, даже самая домашняя кошка – это хищник. Поэтому возникает вопрос, как в одном доме поселить биологически несовместимых животных.

Для успешного совместного проживания попугая и кота в одной квартире важно учитывать возраст животных и последовательность их появления. Лучше всего, если птица появится первой, а затем котенок. Таким образом, малыш вырастет с попугаем и не будет видеть его как добычу.

Кошки очень территориальны, поэтому им будет сложно принять нового жильца, особенно если он появится в доме после них. Поэтому важно убедить кота в том, что птица имеет такие же права на проживание в доме, как и он.

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Об этом рассказала блогер @Nedzvedskaya в своем видео.

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