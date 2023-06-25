Как сделать автополив для комнатных растений: видеоинструкция
Как и любые другие живые существа, комнатные растения нуждаются в уходе и внимании. Одной из самых важных задач по уходу за комнатными растениями является полив.
Именно поэтому, полив растений может стать настоящей проблемой, особенно если вы планируете уехать в отпуск на несколько дней или даже недель. Конечно, вы можете попросить своих друзей или соседей поливать растения в ваше отсутствие, но это не всегда удобно и возможно.
В этой ситуации на помощь приходит автополив для комнатных растений. Это приспособление состоит из резервуара для воды с небольшими отверстиями, благодаря чему происходит полив растения в дозированном количестве.
В своем видео блогер @Onaznaett рассказала, как самостоятельно сделать автополив.
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