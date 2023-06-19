Элементы декора, которые помогут сделать жилье более уютным

Каждый человек хочет сделать свое личное пространство уютным и приятным, но подобные творческие задания не каждому даются легко. "Рамблер" расскажет о простых хитростях, которые могут помочь.

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Для начала избавьтесь от хлама, разделите комнаты по назначению, сделайте мелкий ремонт, избавьте комнату от лишнего шума и дополните интерьер декоративными элементами.

Плед и подушки

Большой мягкий плед можно расстелить на кровати, повесить на стул или накрыть им диван. Это поможет быстро преобразить интерьер комнаты, при этом добавив ему некоторую небрежность. Плед согреет в прохладные дни, вы всегда сможете прилечь и отдохнуть. Прекрасным дополнением к дивану или кровати станут разнообразные подушки разных цветов.

Ночник и гирлянда

Неяркий мягкий свет наполнит уютом любую комнату. Поэтому вам предстоит приобрести несколько видов нетривиальный декора в виде ночника для стола или прикроватной тумбочки, а также гирлянды с теплым светом. Вы также можете расставить свечи и благовония на подоконнике, чтобы наполнить дом не только теплом, но и ароматом.

Картины на стенах

Нет ничего лучше картин на стенах, хотя почему обязательно картин? Подумайте, что именно вас отражает? Возможно, вам нравятся постеры, у вас есть памятные фото с друзьями, которые пора бы поставить в рамку. Украсьте стены и стеллажи памятными вещами и вы будете не только любить эта вещи, но и рассказывать о них истории.

Комнатные растения