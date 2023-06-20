6 деталей интерьера, которые разрушают психику

Эти вещи крадут вашу энергию и приводят к постоянному стрессу.

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Незаметные мелочи в интерьере приводят к тому, что вы раздражаетесь и утомляетесь больше обычного. А накопившийся стресс становится причиной апатии и депрессивного состояния. Устраните визуальный шум, чтобы стать счастливее.

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Банки и флакончики в ванной

Во-первых, они способны испортить вид даже идеального ремонта. Неважно, как тщательно вы подбирали плитку, сантехнику и зеркала, цветные флакончики и баночки выбиваются из общей атмосферы интерьера. К тому же, именно они становятся источником визуального шума и незаметно портят настроение. Замените флаконы на одинаковые диспенсеры, подходящие по цвету к стилю ванной комнаты.

Потерявшие вид вещи

Вы зачем-то сохранили колготки со стрелками (а вдруг пригодятся надеть под брюки зимой), а затем схватили именно их, когда опаздывали на работу. Настроение может быть испорчено такой мелочью на весь день. Чашки и тарелки со сколами, футболки с пятнами, которые невозможно отстирать — все это незаметно, но в определенный момент становится поводом для серьезного стресса.

К тому же, испорченные вещи лишь захламляют пространство, лишая его уюта.

Вещи питомцев

Обожаемая собака и нежная кошка — источник безмерной любви и радости, но их вещи способны лишить уюта любое помещение, а значит, добавить стресса. Замените лоток на закрытую модель, чтобы вид не совсем чистого наполнителя не портил идеальное утро, а для игрушек приобретите специальные контейнеры. Лежанки не забывайте стирать и пылесосить.

Предметы с историей

Если вещь навевает приятные воспоминания, она становится источником радости, но предметы с плохой историей могут привести к расстройству или стрессу. Например, во время закрытых границ из-за пандемии сувениры из жарких стран лишь печалили, а после развода счастливые фото превращаются в источник болезненных воспоминаний. Избавитесь от вещей, которые заставляют вас чувствовать себя хуже.

Незакрытый гештальт

Иногда попавшаяся на глаза вещь расстраивает не из-за плохих воспоминаний, а из-за осознания, что вы что-то недоделали. Например, пару лет назад вы увлеклись рисованием, купили краски и мольберт, а потом забросил новое хобби. Теперь эти вещи заставят вас чувствовать себя хуже, станут источником мыслей о собственной ветрености, непостоянности. Но человеку свойственно отказываться от того, что потеряло ценность. Забытые учебники испанского, теннисная ракетка, коврик для йоги — все, чем вы перестали пользоваться, отдайте тем, кто оценит это по достоинству.

Слишком много сувениров