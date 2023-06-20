Сантехник объяснил, как самостоятельно убрать засор

Чтобы устранить наслоения в канализации, достаточно сделать простой раствор. Об "Телепрограмме" рассказал сантехник.

Необходимо засыпать в слив две столовые ложки соды и тонкой струйкой влить стакан столового уксуса. Уксус погасит соду, возникнет пена. Получившаяся смесь растворит грязь, которая скопилась внутри трубы.

Затем нужно вскипятить воду в чайнике, пролить слив и оставить его на 40 минут. Затем снова промыть раковину или ванну. Проблема засора решится.