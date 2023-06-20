Как правильно выбирать кондиционер

В большинство российских регионов пришло долгожданное лето, а вместе с ним не только солнце, фрукты и отпуск, но и жара. Еще в конце весны синоптики пугали, что это лето может стать самым «горячим» за последние годы и побить всевозможные температурные рекорды. И хотя в Гидрометцентре сказали, что такие прогнозы не обоснованы, вопрос «Как правильно выбрать кондиционер» традиционно ворвался в первые строчки поисковых запросов. Да и без аномальной жары установка этого полезного прибора будет не лишней.

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Какой кондиционер выбрать

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Конечно, готовить сани лучше летом, а покупать кондиционер – зимой. Точнее, не в сезон высокого спроса. В пиковые периоды цены на кондиционеры могут повышаться на 3-8 тысяч, а на приборы премиум-класса – и до 12 тысяч. Поэтому ответ на вопрос «Когда лучше покупать и устанавливать кондиционер» простой – осенью или весной. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а пока столбик термометра не начнет зашкаливать – не задумается о покупке кондиционера. Так что лучше поздно, чем никогда.

При выборе кондиционера для дома или дачи первое, с чем нужно определиться, это с типом самого девайса. На нашем рынке представлены два основных вида кондиционеров – напольные и сплит-системы. Напольный кондиционер – это блок на колесиках, который можно передвигать по квартире. На первый взгляд, такой прибор очень удобен – его не нужно монтировать, зато можно ставить в разных комнатах или брать с собой на дачу, а зимой убирать в кладовку. Кроме того, напольный кондиционер может работать в режиме обычного вентилятора. Наконец, такие приборы дешевле сплит-систем.

Но при ближайшем рассмотрении у напольных кондиционеров немало минусов. И главный в том, что при всей мобильности прибору все равно необходимо выбрасывать горячий воздух на улицу через специальную трубу. То есть в идеале для этой трубы необходимо проделывать воздуховод в стене, что сразу сводит на нет все преимущества «мобильности». Чтобы этого не делать, трубу можно высовывать из приоткрытого окна, и чаще всего так и поступают. Но вряд ли стоит объяснять, что работающий кондиционер и открытое окно – это не лучшее сочетание. Теплый воздух с улицы будет снижать эффективность охлаждения, в лучшем случае, на треть.

Кроме того, при всей мобильности напольные кондиционеры достаточно громоздки и для них нужно много места в комнате. Наконец, в отличие от сплит-систем они шумные и могут раздражать свои гудением. Но такой прибор может быть вариантом для дачи (привез-увез), а также для дома, если нет возможности монтировать стационарный кондиционер или, к примеру, нужно охлаждать разные помещения.

Второй и более распространенный у нас вариант – сплит-системы. Это кондиционер, разделенный на две части – внешнюю и внутреннюю, которые монтируются на стене снаружи и внутри помещения. Такое «разделение труда» позволяет наиболее эффективно выполнять функцию охлаждения, так как самые шумные и греющиеся элементы вынесены на улицу. Такие кондиционеры требуют монтажных работ, которые стоят отдельных денег, но зато, поставив его один раз, можно на долгие годы решить проблему летней жары (если, конечно, агрегат качественный).

Кроме того, есть мульти-сплит-системы, когда снаружи ставится один более мощный блок, который затем разводится по разным помещениям. Такой вариант значительно дороже, и, как говорят эксперты, в некоторых случаях выгоднее поставить две простые сплит-системы, чем одну мульти.

Инверторный или нет

Если вы остановились на кондиционере сплит-системы, возникает еще один вопрос почище «быть или не быть»: «Инверторный или обычный?» Это разделение относится к типу компрессора в кондиционере. В обычных приборах компрессор либо работает на полную мощность, либо не работает вообще. Соответственно, когда температура достигает необходимой, компрессор выключается и кондиционер просто гоняет воздух по помещению, а когда он нагревается, снова включается.

Минусы такой работы в том, что, во-первых, охлаждение помещения происходит слишком резко, а перепады температуры не очень полезны для здоровья, не случайно уже возник термин «кондиционерная болезнь». Во-вторых, постоянное включение и выключение приводит к более быстрому изнашиванию компрессора и большему потреблению электроэнергии.

Инверторные компрессоры работают постоянно, все время поддерживая оптимальный температурный режим. Они плавно изменяют мощность и степень охлаждения воздушного потока в зависимости от температуры воздуха в комнате и настроек. Это позволяет избегать переохлаждения и простуд, экономит электроэнергию и продлевает срок службы самого прибора. Короче говоря, инверторные кондиционеры более современные, безопасные, тихие и экономичные. Главный их минус – цена, а также сложность ремонта и более высокая стоимость запчастей. Такие модели заметно дороже простых кондиционеров, хотя в последние годы разница уменьшается. Как рассказали «СП» в одной из московских компаний по установке кондиционеров, при ответе на вопрос, инверторный кондиционер или нет, нужно исходить из собственных потребностей.

«Если нужно охлаждать небольшое помещение не на солнечной стороне в регионе с обычным российским климатом, где прибор будет работать максимум 30-40 дней в году, можно выбрать обычный кондиционер классом повыше, его вполне хватит. Тем более, что экономия электроэнергии у вас не будет превышать 300 рублей в месяц. Но если кондиционеру предстоит решать более сложные задачи, в доме есть дети или люди со слабым здоровьем, а финансы позволяют, лучше сразу брать инверторный вариант», - посоветовал консультант Евгений Марков.

На что обратить внимание при выборе кондиционера

Допустим, вы определились с типом кондиционера, но как выбрать подходящий среди всего многообразия моделей на рынке? Первое, на что нужно смотреть, это на мощность. Вообще-то мощность кондиционера традиционно измеряется в британских тепловых единицах (BTU), хотя в России иногда также указывают мощность в киловаттах. Если нет желания вникать в детали, можно пойти по самому простому пути и просто ориентироваться на квадратную площадь помещения. В характеристиках каждой модели указана площадь, на которую она рассчитана.

Если же говорит о тонкостях, мощность обычно варьируется между 7000 BTU и 24 000 BTU. Первый вариант в обиходе называется «семеркой» и подходит для помещений площадью до 20 кв. м, последний - до 70 кв. м. Промежуточные 12 000 BTU охладят комнату до 35 кв. м. Часто соответствующую цифру — 7, 9, 12 – можно увидеть прямо в названии модели.

Специалисты советуют брать модель с запасом мощности в 15-40% от необходимой площади в зависимости от того, на солнечную ли сторону выходит комната, сколько человек в ней обычно находится, верхний ли у вас этаж и так далее.

«Особенно актуально это для бюджетных моделей, мощность которых по факту часто ниже заявленной. То есть для комнаты площадью 19—20 кв. м. на бумаге достаточно «семерки», но в идеале лучше установить «девятку», тем более что переплата не так высока», - считает специалист по установке кондиционеров Евгений Марков.

Следующий немаловажный фактор – энергоэффективность. Понятно, что чем больше у кондиционера мощность охлаждения и рабочая площадь, тем больше энергии он тратит. Однако у всех приборов есть индекс энергоэффективности, который маркируется латинскими буквами A+++, A++, A+, A, B, C, D. Приборы с индексом A+++ отличаются наибольшей энергоэффективностью, а с индексом D — наименьшей. Даже в бюджетном секторе сегодня многие модели имеют индекс A или B, их и стоит рассматривать в первую очередь, так как это поможет заметно сэкономить. Кроме того, инверторные кондиционеры, как утверждают производители, могут потреблять еще на 30% энергии меньше, хотя доподлинно установить точность этих цифр сложно.

Что еще важно при выборе кондиционера

После того, как вы определились с главным, нужно присмотреться к второстепенным факторам. В частности, к удобству управления, режимам работы и дополнительным функциям.

Управление у всех современных кондиционеров осуществляется с помощью пультов, но у некоторых моделей появились и более современные механики, например, управление через Wi-Fi с помощью телефона. Некоторые кондиционеры и вовсе можно интегрировать с различными системами «умный дом» и помощниками вроде Алисы. Это позволит дистанционно включать и выключать кондиционер из любой точки, поддерживать необходимую температуру помещения, когда вас нет дома и так далее. Понятно, что все этих технические новшества стоят дополнительных денег, так что если от кондиционера вам нужно только выполнение основных функций, можете смело выбирать модели без «наворотов», что позволит сэкономить.

Зато стоит присмотреться к наличию таких полезных функций, как ночной режим, когда устройство работает менее интенсивно и издает меньше шума, турборежим, который позволяет охладить помещение за считанные минуты, и экорежим, экономящий электроэнергию. Тем, кто живет в регионах с высокой влажностью, небесполезна будет функция «сушки» воздуха. И, конечно, не стоит забывать о том, что кондиционеры могут работать еще и на тепло.

Зимой при минусовой температуре их использовать не советуют, но функция очень актуальна для тех регионов, где после отключения отопления могут грянуть внезапные холода. А вот такие «фичи», как очистка воздуха, ионизация серебром и прочее, по словам экспертов, не слишком полезны и являются, скорее, рекламным трюком, за который придется переплатить.

Наконец, решающим фактором при прочих равных при выборе какой кондиционер купить может стать его цена.