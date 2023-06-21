Что посадить на участке вместо газона

Газон делает дачный участок более красивым и аккуратным, но ухаживать за ним утомительно. Его надо постоянно косить, а еще это не дешевое удовольствие.

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Чем можно заменить газонную траву? Рассказываем в материале "Рамблера".

Белый клевер

Клевер — очень неприхотливое многолетнее растение. Его не нужно удобрять и поливать, оно хорошо себя чувствует как на солнце, так и в тени, не вырастает высоко, а еще отлично пахнет. Клевер быстро разрастается по свободному пространству, не позволяя сорнякам и улучшает структуру почвы.

Ирландский мох

Ирландский мох, или мшанка шиловидная, часто используется в ландшафтном дизайне. Растением окаймляют деревья, оформляют дорожки в садах и альпийские горки. Ирландский мох застилает землю плотным мягким ковром. В высоту он достигает восьми сантиметров. До осени мшанка цветет маленькими белыми цветами. Лучше сажать ее в полутени.

Тимьян ползучий

Тимьян очень красиво цветет. Можно засеять им всю территорию, а можно только некоторые участки. Растение любит солнце и хорошо себя чувствует в небогатой питательными веществами почве. Но главное, чтобы она не была сильно влажной. Единственный минус — спустя время у тимьяна начинают появляться древесные стебли, и придется его выкапывать, сажая заново семена.

Луговые травы

Если хочется сделать у себя в саду настоящее поле с цветами, можно заменить газон на луговые травы. Это могут быть васильки, колокольчики, декоративные злаки. Косить их нужно только весной и осенью. Но луговые травы высокие, поэтому лучше не сажать их на всем участке, а миксовать с низкорослыми растениями.

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