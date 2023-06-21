Какие растения можно выращивать в простой воде

Способов черенкования - великое множество, но самым популярным по-прежнему остается укоренение в воде. Что может быть проще - поставить срезанный лист или ветку в воду и ждать, когда появятся корешки. И конечно, часто многие фанаты комнатных цветов не находят времени пересадить растения в горшок и страдают от угрызений совести. На самом деле можно не страдать, поскольку есть растения, которые отлично себя чувствуют в воде в течение долгого времени. А иногда это единственный способ спасти цветок от перелива.

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"Рамблер" рассказывает, какие домашние растения можно выращивать в воде, как это делать правильно и в каких случаях это жизненно необходимо.

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1. Спатифиллум

Кто-то считает, что это самый неприхотливый цветок на свете, другие же не знают, как найти к нему подход. Действительно самое важное в уходе за этим растением - правильный полив. Но не всем удается сразу его наладить, засушивать его нельзя, а от перелива начинают гнить корни. Если с цветком все совсем плохо, его нужно достать из горшка, освободить корни от земли и внимательно из осмотреть. Если большая часть сгнила, то растение можно разделить на розетки и поставить в воду - каждую розетку в отдельную емкость или все в одну достаточно широкую вазу по размеру. Дальше остается только регулярно менять воду и иногда подкармливать, например, янтарной кислотой. В воде спатифиллум может находиться достаточно долго, пока не нарастит хорошую корневую систему. Иногда на это уходит 6-8 месяцев.

2. Диффенбахия

Это растения имеет свойство перерастать, поэтому если вы не хотите выращивать огромный цветок, например, потому, что для него просто нет места, то его можно черенковать. Оставляете не слишком высокий пенек на поверхности, а остальную часть ствола нарезаете на черенки. И верхушку, и части стебля можно поставить в воду и наблюдать за развитием корневой системы. Когда корешки появятся с пересадкой в грунт можно не спешить. Кстати, аглаонема тоже отлично черенкуется и растет в воде. С диффенбахией они очень похожи.

3. Сингониум