Почему смородина скручивает лист и как с этим бороться

Как и многие другие растения, смородина может скручивать свои листья в ответ на различные стрессовые условия, такие как недостаток воды, холодная погода или наличие вредителей. Это может помочь растению сохранить воду и энергию, а также защитить его от повреждений. Но чаще всего листья скручиваются, когда на них поселяется галловая тля.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, как можно от избавиться от опасного и неприятного вредителя.

Видео дня

Как на смородине появляется галловая тля

Галловая тля на смородине появляется весной из отложенных в ее коре личинок, в результате переселения тли из сада соседей или после того, как вы принесли в свой сад новый саженец, зараженный личинками галловой тли.

Чем опасна галловая тля для смородины

Галловая тля может нанести серьезный вред смородине, так как она питается соками растения и выделяет на поверхность листьев и стеблей липкую сладкую жидкость, которая привлекает других вредителей, таких как муравьи и мухи. Это может привести к дополнительному повреждению растения и уменьшению урожайности. Кроме того, галловая тля может быть переносчиком различных болезней, что может привести к уничтожению всех кустов смородины.

Как бороться с галловой тлей

Существует несколько способов борьбы с галловой тлей на смородине:

Механический способ: вручную удалять пораженные листья и стебли. Это поможет уменьшить количество тли на растении. Биологический способ: применение хищных насекомых, таких как божьи коровки, которые естественным образом уничтожают тлей. Химический способ: использование инсектицидов, которые убивают тлю. Однако, необходимо учитывать, что инсектициды могут нанести вред не только вредителям, но и полезным насекомым, таким как пчелы и другие опылители. Профилактический способ: регулярное обследование смородины на наличие тли и других вредителей, а также поддержание здорового состояния растений путем правильного ухода и удобрения.

Важно помнить, что выбор метода борьбы должен быть основан на оценке степени поражения растений и наличия других полезных насекомых в саду.

Народные средства против тли

Раствор молока и мыла: смешайте 1 литр молока, 50 граммов жидкого мыла и 10 литров воды. Обработайте растения этим раствором. Раствор чеснока: измельчите 100 граммов чеснока и залейте его 1 литром воды. Дайте настояться несколько дней, затем процедите и обработайте растения. Раствор табака: залейте 100 граммов табака 10 литрами воды и дайте настояться несколько дней. Затем процедите и обработайте растения.