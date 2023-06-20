Разбавленное просроченное молоко – отличный способ напоить удобрительным и оздоравливающим напитком зеленых жителей огорода и сада. Можно ли поливать огурцы кислым молоком? Ответ, да. Но такой вариант подходит и для других растений.

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Летом в жару молоко быстро портится, однако, слишком расточительно выливать его просто так. Будь оно свежее, скисшее или уже превратившееся в простоквашу, этот продукт так же полезен растениям, как и нам. Разумеется, применять молоко для полива нужно правильно!

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Вещества в кислом молоке, такие как кальций и витамины группы В, приносят пользу растениям. Кальций является важнейшим питательным веществом, отвечая в том числе за поддержку клеточных стенок. Кальций также используется в некоторых ферментах и для отправки сигналов, запускающих определенные клеточные активности. Таким образом, нехватка кальция угнетает рост, а также провоцирует вершинную гниль у томатов и перца.

Хорошо известен полив огурцов кислым молоком против мучнистой росы – грибной болезни, которая проявляется в виде белого порошкообразного вещества на листьях, стеблях и плодах. Один из подходов в лечении заключается в удалении зараженных частей и последующем опрыскивании фунгицидами. В другом случае проводят полив и опрыскивание кислым молоком. Вот как это сделать и что иметь в виду.

Первое правило – все хорошо в меру! Молоко перед поливом или опрыскиванием следует разбавлять в равных частях с водой.

Кислое молоко лучше разбавлять для опрыскивания, а простоквашу использовать для полива под корень.

Неразбавленное жирное молоко чревато гнилями и пятнистостями, поэтому попробуйте использовать 1-процентное или 2-процентное молоко, а не цельное.

Если вы используете опрыскивание и полив в качестве профилактической меры против мучнистой росы, повторно применяйте раствор каждые 10 дней или две недели в течение сезона.

При опрыскивании после нанесения молочной смеси на листья растений подождите полчаса, чтобы раствор впитался, а затем аккуратно уберите излишки влажной и мягкой тканью. Не стоит совмещать молочный раствор с последующим применением агрохимических фунгицидов, убивающих молочные бактерии.