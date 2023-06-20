Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства

Владельцам дачных участков посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением моющего средства. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

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Эксперты предупредили, что если на протяжении долгого времени игнорировать вредителей на участке, то они станут размножаться активнее и, как следствие, доставлять больше хлопот, так как растения не смогут нормально развиваться и плодоносить и будут болеть. Для того, чтобы избавиться от тли и муравьев, они предложили смешать столовую ложку моющего средства с двумя желтками и столовой ложки лимонного сока.

После этого специалисты порекомендовали перелить смесь в лейку и полить нужные растения, в том числе фрукты и овощи. Моющее средство будет отвечать за уничтожение насекомых, а желток — за дополнительное укрепление растение, работая как удобрение.