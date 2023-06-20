$84.23+0.2592.07+0.28

Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства

Владельцам дачных участков посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением моющего средства. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства
© Lenta.ru

Эксперты предупредили, что если на протяжении долгого времени игнорировать вредителей на участке, то они станут размножаться активнее и, как следствие, доставлять больше хлопот, так как растения не смогут нормально развиваться и плодоносить и будут болеть. Для того, чтобы избавиться от тли и муравьев, они предложили смешать столовую ложку моющего средства с двумя желтками и столовой ложки лимонного сока.

После этого специалисты порекомендовали перелить смесь в лейку и полить нужные растения, в том числе фрукты и овощи. Моющее средство будет отвечать за уничтожение насекомых, а желток — за дополнительное укрепление растение, работая как удобрение.

Ранее в качестве другого средства против муравьев дачникам посоветовали муку. По информации экспертов «Белновостей», ей необходимо посыпать проблемные участки на протяжении нескольких дней до получения результата.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители